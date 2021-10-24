Zimbabwe Mail: Зимбабвийцы обвиняют режим Лукашенко в низких пенсиях 1 24.10.2021, 21:51

7,848

В стране анонсировали протесты против присутствия в Зимбабве белорусского режима.

Оппозиция Зимбабве хочет вывести людей на протесты против деятельности в стране режима Лукашенко и Китая, пишет Zimbabwe Mail.

Их считают виновными в низких пенсиях населения южноафриканской страны. По мнению оппозиции, президент Эммерсон Мнангагва в интересах режима Лукашенко и Китая сворачивает земельную реформу.

Активистка Зимбабвийского африканского национального союза Сибет Мусенгези обратилась в Верховный суд Зимбабве, с оспариванием восхождения Мнангагвы на пост президента после государственного переворота в 2017 году, в результате чего был свергнут Роберт Мугабе. По информации инсайдеров, иск стал частью многосторонней борьбы симпатизирующей Чивенге партии, который выступает против Мнангагвы из-за невыполненных обещаний, восходящих к перевороту.

План оппозиции включает протесты Ассоциации ветеранов национальной освободительной войны Зимбабве, которые начнутся на этой неделе. Они совпадут с основными мероприятиями Зимбабвийского национального союза среди которых запланированы конференция и кампания по отмене санкций против страны.

Один из лидеров Ассоциации ветеранов войны Амос Сигаук заявил, что акции протеста будут проведены в столице Хараре.

«Белорусы и китайцы берут верх, и это похоже на то, что мы отменяем программу земельной реформы и выплачиваем компенсации белым фермерам, когда другие получают репарации», — заявил он.

«Я думаю, что это люди, которые, как мы слышали, окружали (бывшего) президента и все еще находятся здесь с нами. Это проблемы, которые мы озвучиваем», — добавил он.

Ключевым бизнесменом, отвечающим за отношения нашей страны с Зимбабве, называют Александра Зингмана. Он также является почетным консулом Зимбабве в Беларуси. В марте этого года Зингман оказался в центре скандала. Его задержали в аэропорту Лумумбаши, одного из крупнейших городов Демократической республики Конго, а спустя две недели освободили.

Зингман тесно связан с Виктором Шейманом, экс-главой управделами Лукашенко, которому тот поручил курировать экспорт в Африку. Зингман участвовал во встречах Шеймана во время его визитов в Зимбабве и также присутствовал при визитах делегаций и президента Зимбабве Эммерсона Мгангагвы в Минск.

Согласно Pandora Papers, Сергей Шейман, сын Виктора Шеймана, и Александр Зингман были бенефициарами бизнеса по добыче золота в Зимбабве. Речь идет в частности о совместном белорусско-зимбавийском предприятии Zim Goldfields Pvt Ltd. Компания продолжает действовать в Зимбабве.

Об участии белорусских компаний в золотодобыче в Зимбабве местные СМИ сообщали и раньше. Так, в ноябре 2020 года произошел трагический случай в Premier Estate в районе Мутаса, провинция Маникаленд. По данным властей, было найдено 2 тела, а еще 10 нелегальных горняков могли быть заживо похоронены на месторождении Premier, которое принадлежит частной компании Zimgold Fields из региона Мутаса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».