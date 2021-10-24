Под Калугой 60 осужденных порезали вены 2 24.10.2021, 21:22

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Они пошли на такой шаг в знак протеста.

Около 60 заключённых, находящихся в исправительной колонии №3 Калужской области, порезали себе вены в знак протеста против избиений и тяжёлых условий содержания, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Юлию Чванову и жену одного из пострадавших.

По данным издания, несколько дней назад у заключённых, которых из-за взысканий содержали в штрафных изоляторах, отняли личные вещи, в том числе медикаменты и теплую одежду, а одного из них побили. В знак протеста осужденные объявили голодовку, но никто на них внимания не обратил, после чего они решили пойти на более радикальные меры.

В свою очередь издание "Медуза" отмечает, что заключенные начали жаловаться на избиения и неприемлемые условия содержания после того, как калужскую колонию возглавил бывший замначальника владимирской колонии №3 Павел Рыженков. По данным СМИ, там также происходили систематические избиения.

Во ФСИН опровергают массовое членовредительство в калужской колонии. Ведомство признало только два случая, отметив, что заключённые "не причинили серьезного вреда здоровью", а исправительное учреждение "работает в штатном режиме".

Тем не менее областная прокуратура начала проверку.

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