«Реал» победил «Барселону» в гостевом Эль-Класико 24.10.2021, 21:40

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Иллюстрационное фото

Эта победа позволила «Реалу» подняться на первую строчку в чемпионате Испании.

В матче 10-го тура чемпионата Испании состоялось Эль Класико – каталонская «Барселона» на «Камп Ноу» принимала мадридский «Реал».

Эта победа позволила «Реалу» подняться на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиге, имея в своем активе 20 очков. «Барселона» идет девятой с 15-ю баллами.

«Барселона» – «Реал» Мадрид – 1:2

Голы: Агуэро, 90+7 – Алаба, 32, Васкес, 90+3.

«Барселона»: Тер Штеген – Мингеса (Коутиньо, 46), Гарсия, Пике, Альба – Гави (Л. Де Йонг, 85), Бускетс, Ф. Де Йонг (Роберто, 77) – Дест, Фати (Агуэро, 74), Депай.

«Реал Мадрид»: Куртуа – Васкес, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго (Вальверде, 72, Карвахаль, 90+2), Бензема, Винисиус (Асенсио, 87).

Предупреждения: Пике (58) – Менди (80).

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