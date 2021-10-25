Стало известно, кто фигурирует в деле о случайном убийстве оператора актером Алеком Болдуином 8 25.10.2021, 7:33

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Актера видели утешающим родных погибшей.

В то время, как американские правоохранительные органы расследуют дело о выстреле актера Алека Болдуина в оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Раст» (в результате выстрела Хатчинс погибла), судебные документы свидетельствуют о том, что в расследовании фигурируют привлеченный к созданию фильма реквизитор-оружейник и помощник режиссера, пишет «Голос Америки».

В документах говорится, что 24-летняя реквизитор Ханна Гутьеррес отвечала за огнестрельное оружие на съемочной площадке. В заявлении, сделанном под присягой детективом офиса шерифа округа Санта-Фе, отмечается, что она подготовила три реквизитных пистолета и положила их на тележку у здания, в котором проходили репетиции.

После выстрела она извлекла стреляную гильзу, которую передала прибывшим полицейским.

Связаться с Гутьеррес для получения комментария журналистам не удалось.

Согласно заявлению детектива, помощник режиссера 62-летний Дэвид Холлс взял один из реквизитных пистолетов с тележки и отнес его к Болдуину со словами «непрогретое оружие», что на съемочной площадке означает, что оружие не заряжено, в том числе холостыми патронами.

В заявлении отмечается, что Холлс не знал, что оружие заряжено боевыми патронами, когда передавал его актеру.

Он не ответил на просьбу о комментарии.

Тем временем самого Болдуина видели в момент, когда он утешал родных погибшего оператора.

Расстроенного актера сфотографировали в гостинице в Санта-Фе в Нью-Мексико в субботу, где он обнимал мужа Хатчинс Мэтта Хатчинса и их девятилетнего сына.

Обвинения в связи со случившимся пока не предъявлены никому.

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