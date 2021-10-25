Куда пропали 110 тысяч белорусских работников? 3 25.10.2021, 8:03

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иллюстрационное фото

Количество занятых в экономике в Беларуси сокращается.

За 2020–2021 годы в стране было уволено на 110,4 тысячи человек больше, чем принято на работу. Куда пошли эти люди?

Газета «Белорусы и рынок» искала ответ на данный вопрос с помощью экспертов и при этом попыталась выяснить, какова общая ситуация на рынке труда, какие работники на нем не нужны, а на каких повышенный спрос.

Куда пропали 110 тысяч работников

Количество занятых в экономике в Беларуси сокращается давно. Если в 2010 году на предприятиях и в организациях различных форм собственности, а также в качестве ИП трудились 4,703 млн белорусов, то в 2020-м их число составило лишь 4,319 млн, то есть за 10 лет количество работающих уменьшилось на 384 тыс. Можно было бы предположить, что существенная их часть стала пенсионерами, однако и численность людей, ушедших на заслуженный отдых, практически не выросла. В 2010 году в стране насчитывалось 2,468 млн пенсионеров, а в 2020-м — 2,485 млн. Кроме того, в августе 2021 года численность пенсионеров в Беларуси сократилась до исторического минимума — 2,425 млн человек. Причем сокращение числа пенсионеров идет уже пятый год.

Если проанализировать статистику принятых на работу и уволенных за 2020 и 2021 год (см. инфографику), то вырисовывается еще более очевидная картина: в прошлом году число уволившихся превысило число принятых на 48 474 человека. За 8 месяцев этого года (согласно данным Белстата) 61 943 человека потеряли работу и не нашли новой. С января по август 2021 года число уволенных «на чистой основе» выросло на 42 %!

Что еще необходимо отметить: нет «маятника» — когда в один месяц принимают на работу больше, а в другой наоборот. Последний раз такая ситуация наблюдалась в октябре — ноябре прошлого года.

В то же время сайт Министерства труда и социальной защиты предлагает несколько иную картину: «Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, на 1 июля 2021 года составила 7,9 тыс. человек, что на 20,7 % меньше, чем на 1 июля 2020 года. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2021 года составил 0,2 % к численности рабочей силы».

Стоит отметить, что ни в одной из областей Беларуси на работу не было принято больше людей, чем было уволено. Кроме того, во всех регионах негативная тенденция лишь усугубилась: в 2021 году отрицательная разница (нарастающим итогом) стала больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года во всех областях страны. Наихудшее состояние — в Минске: согласно доступной статистике, за 7 месяцев этого года уволено на 15 745 человек больше, чем принято (за январь — июль 2020-го — на 12 026).

Все профессии важны. Но не все нужны?

По данным Белстата, в разрезе видов экономической деятельности наиболее негативная тенденция отмечается в сфере образования: в январе — августе 2021 года уволено на 19,2 тыс. человек больше, чем принято (за 8 месяцев прошлого года — на 20,9 тыс.), а также в здравоохранении и сфере социальных услуг (на 6,6 тыс. и 5,4 тыс. соответственно). За отчетные периоды на них приходится практически половина всех уволенных и не принятых на работу.

Кроме того, негативным трендом на рынке труда текущего года является состояние дел в строительстве: в январе — августе 2021 года уволенных на 7 тыс. больше, чем принятых (против позитивного тренда аналогичного периода прошлого года, когда было принято на работу на 1,1 тыс. больше, чем уволено).

А кто же нужен на рынке труда? По статистике комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома, на 1 сентября 2021 года наниматели заявили в столичную службу занятости населения более 22,7 тыс. вакансий. В топ-10 рабочих профессий, требующихся на рынке, входят повар (647 вакансий), продавец (536), контролер-кассир (459), штукатур (439), маляр (431), каменщик (375), водитель автомобиля (369), слесарь механосборочных работ (318), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (318), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (315). Топ-10 вакансий для служащих выглядит следующим образом: медицинская сестра (812), врач-специалист (716), инженер (665), воспитатель (222), учитель (159), менеджер (129), фельдшер (119), инженер-программист (102), экономист (90), бухгалтер (82).

Согласно данным Минтруда и соцзащиты, на 1 июля 2021 года в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 91,5 тыс. вакансий, что на 22,9 % больше, чем год назад. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 64,9 % от общего числа вакансий.

А что скажут эксперты?

По словам директора кадрового агентства «Квадрат» Светланы Коростелевой, одним из важнейших факторов, влияющих на ситуацию на рынке труда, стал отток рабочей силы за границу. В стране сложилась ситуация, которую можно назвать «рынком соискателя», когда условия диктуют кандидаты на вакантные должности.

— Я работаю на этом рынке 26 лет и могу сказать, что подобные ситуации случаются очень редко, так что сейчас для тех, кто ищет работу, настало самое выгодное время, чтобы схватить удачу за хвост и найти высокооплачиваемое место. Нужно иметь в виду, что всегда, когда ситуация «устаканивается», она в итоге переламывается в обратную сторону и диктовать условия начинает уже работодатель. Это может продолжаться годами.

Но пока работодатели стонут от невозможности найти хороших специалистов. Сейчас можно найти высокооплачиваемую работу, не прилагая очень много сил, — порадовала она соискателей оценкой ситуации.

Директор HR-компании «КИАТ» Игорь Кочетов считает, что постоянный рост числа уволенных и не принятых на работу связан с реструктуризацией государственных предприятий.

— При этом необходимо отметить, что количество вакансий огромно — как по Минску, так и по стране в целом, и оно растет, но не равномерно. Если брать госпредприятия, то в подавляющем большинстве это вакансии, связанные с физическим трудом. В частности, государственные предприятия и организации сейчас испытывают нехватку водителей, строителей, в медицинском секторе не хватает медсестер и санитаров. Спрос на работников этих специальностей объективно вырос. Если говорить о вакансиях в других секторах, то традиционно не хватает людей в IТ-сфере, специалистов по продажам, в варианте госпредприятий — по сбыту, — пояснил он.

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