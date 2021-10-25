Беларусь — страна сильных и настойчивых Telegram-канал «Баста!»

25.10.2021, 8:26

Пора действовать дальше.

Сейчас мы, как истинные потомки партизан, максимально подрываем дух режима подпольными акциями. Плешивый больше всего боится правды, поэтому настоящий флаг на доме, или правдивый самиздат особенно бьют по его лукашисткому лживому миру.

Пора действовать дальше, для полной победы протест должен перейти в активную фазу. Самый быстрый и безболезненный способ — забастовка. Мы просто останемся дома и будем наблюдать, как разрушается без наших денег режим.

Продолжаем запасаться продуктами, забираем деньги с банков. Вместе мы обречены на победу!

Telegram-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.