На берегу Вислы в Польше нашли средневековые монеты и украшения 1 25.10.2021, 8:29

иллюстрационное фото

Это уже второй клад с монетами, найденный в этом районе.

Археологи из Университета Марии Кюри-Склодовской (UMCS) раскопали средневековый клад в польском городе Завихост-Тройцы, недалеко от Вислы, пишет «Новое время».

Это уже второй клад с монетами, найденный в этом районе в 2021 году, отмечают ученые.

Первый клад XII века содержал около 2 тыс. серебряных монет — денариев Владислава Изгнанника и Болеслава Кендзежавы, сыновей Болеслава Кривогорака.

В ходе нового исследования также были найдены монеты, соответствующие первому кладу, в том числе хорошо сохранившийся денарий Владислава Изгнанника, костяной гребешок и кусочки керамических сосудов.

Фото: Dr Marek Florek

Археологи определили наличие культурного слоя с материалами, датируемыми временем от бронзового века до современной эпохи. Слой содержал клад из дюжины монет, а также небольшие фрагменты серебряных украшений, которые датируются периодом от 10 до 11 века нашей эры.

Участник раскопок, доктор Марек Флорек считает, что монеты первоначально находились в каком-то контейнере из органических материалов.

Монеты в настоящее время все еще изучаются, но исследователи уже смогли идентифицировать изображения императоров Отто I и Отто III, итальянской императрицы Аделаиды, а также нашли несколько англосаксонских монет.

В ходе всего исследования археологи обнаружили в общей сложности 140 монет, датируемых 10, 11 и 12 веками нашей эры.

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