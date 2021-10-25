Минздрав признал, что провалил вакцинацию в Беларуси

Минздрав признал, что провалил вакцинацию в Беларуси26
- 25.10.2021, 8:42
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Это и стало причиной всплеска COVID-19.
Беларусь значительно отстает от других стран по темпам вакцинации против COVID-19, заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире ОНТ.
В Беларуси уровень полной вакцинации от коронавируса составляет 19,5%, тогда как среднемировой показатель - 30%
Кампания вакцинации в мире продвигается неравномерно. В странах с более высоким уровнем дохода хотя бы одну дозу вакцины к августу 2021 года получили около шестидесяти процентов населения.