Минздрав признал, что провалил вакцинацию в Беларуси 26 25.10.2021, 8:42

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Это и стало причиной всплеска COVID-19.

Беларусь значительно отстает от других стран по темпам вакцинации против COVID-19, заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире ОНТ.

В Беларуси уровень полной вакцинации от коронавируса составляет 19,5%, тогда как среднемировой показатель - 30%

Кампания вакцинации в мире продвигается неравномерно. В странах с более высоким уровнем дохода хотя бы одну дозу вакцины к августу 2021 года получили около шестидесяти процентов населения.