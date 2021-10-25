закрыть
25 октября 2021, понедельник, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минздрав признал, что провалил вакцинацию в Беларуси

26
  • 25.10.2021, 8:42
  • 9,798
Минздрав признал, что провалил вакцинацию в Беларуси

Это и стало причиной всплеска COVID-19.

Беларусь значительно отстает от других стран по темпам вакцинации против COVID-19, заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире ОНТ.

В Беларуси уровень полной вакцинации от коронавируса составляет 19,5%, тогда как среднемировой показатель - 30%

Кампания вакцинации в мире продвигается неравномерно. В странах с более высоким уровнем дохода хотя бы одну дозу вакцины к августу 2021 года получили около шестидесяти процентов населения.


популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел