Белорусские предприятия рекордно задолжали партнерам 25.10.2021, 9:24

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Предыдущий максимум задолженности продержался лишь два месяца.

Обязательства компаний перед партнерами по бизнесу отображает кредиторская задолженность. Кредиторка предприятий в основном состоит из обязательств за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, пишет сайт banki24.by.

В Беларуси крупные и средние компании (флагманы) отчитываются по кредиторке каждый месяц. В октябре становятся доступными данные на 1 сентября.

К 1 сентября размер кредиторки флагманов составил 66,876 млрд BYN. Это максимальное значение долга за всю историю измерений по действующей методике. Предыдущий рекорд продержался всего 2 месяца.

С начала года сумма кредиторки у флагманов увеличилась на 8,8%. Динамика задолженности отчасти связана с изменением курса белорусского рубля. Дело в том, что есть компонента кредиторки, номинированная в валюте. Если «зайчик» за отчетный период девальвируется к другим валютам, то растет рублевый эквивалент задолженности.

Кредиторка бывает внешней и внутренней. Внешняя – это долги предприятий перед партнерами за пределами страны, а внутренняя – это обязательства перед партнерами внутри Беларуси. На 1 сентября внешняя кредиторка составила 13,291 млрд BYN, внутренняя – 53,585 млрд BYN.

Почти треть всей кредиторки страны концентрируют флагманы Минска. На отчетную дату крупные и средние организации столицы задолжали партнерам 21,8 млрд BYN.

Среди областей лидером по размеру задолженности выступает Минская. В этом регионе флагманы накопили кредиторку в объеме 11,838 млрд BYN. С начала года она выросла на 15,1%.

Самый быстрый рост кредиторки в 2021 году фиксируется в Гродненской области – на 55,1%. В рублевом эквиваленте флагманы Гродненщины задолжали 7,847 млрд BYN.

В остальных областях размеры долгов были следующими: Брестская – 5,034 млрд BYN, Витебская – 5,529 млрд BYN, Гомельская – 8,614 млрд BYN, Могилевская – 6,185 млрд BYN.

Среди видов деятельности больше всех задолжали партнерам флагманы промышленности – 27,469 млрд BYN на отчетную дату (+14% с начала года). Основную долговую нагрузку несут на себе флагманы обрабатывающих отраслей – 22,276 млрд BYN.

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