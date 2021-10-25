Врачи — белорусам: Не слушайте ослов, останьтесь дома! 7 25.10.2021, 9:47

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Давайте действовать.

Telegram-канал "COVID-19 BY", который ведут белорусские медики, призвал белорусов оставаться дома:

— Воистину, нет хуже деятеля, чем дурак с инициативой. Беда, когда воспаленный мозжечок ведет туловище прямехонько в пропасть. А если приправить этот сюр еще и знатной дозой пустого ослиного упрямства — все, "хавайся ў бульбу!"

Вы уже в курсе, что в Беларуси обязательный масочный режим? Нет, сегодня не первое апреля, да и какие уж тут шуточки на такую тему. Нет, ковид в Беларуси еще не побежден. Более того: зараза наступает широким фронтом. И уже не хватает ни медицинских сил и средств, ни мест в моргах да на кладбищах. Что в таких случаях делает реальная власть для народа? — вводит режим чрезвычайной ситуации вплоть до локдауна, развертывает полевые госпитали, просит помощи мирового сообщества, ускоряет темпы вакцинации и умоляет граждан: родные, любимые, бесценные, берегите себя! Носите маски, обрабатывайте руки антисептиком, избегайте толп людских, а лучше всего — оставайтесь-ка дома. Ибо упущенную финансовую выгоду наверстать можно хотя бы теоретически, а вернуть к жизни задохнувшегося от коронавирусной пневмонии — уже точно никогда.

Братья и сестры, картина вырисовывается весьма грустная. В наш дом пришла беда. Если честно, — и не одна. И вот пока одна беда пытается всеми способами заболтать, замылить, закамуфлировать другую — нам приходится действовать. Больше ведь некому.

Не знаете, с чего начать? Наденьте маску!

И не слушайте тупых ослов.

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