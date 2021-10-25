В России резко вырастут цены на основные крупы 3 25.10.2021, 9:54

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фото: Shutterstock.com

Цены вырастут на 10–20%.

Производители круп в России уведомили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20% в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки, передает «Коммерсант».

Гречка и овес в Алтайском крае, как сообщает газета со ссылкой на письмо крупного производителя круп, с 1 августа по 15 октября подорожали на 38% и 32% соответственно, цены на ячмень выросли на 36%.

Сеть «Верный» подтвердила «Ъ», что получила уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. Причина, по словам поставщиков, заключается в том, что окончание сбора зерновых не привело к снижению цен, а вызвало дальнейший рост.

В агрохолдинге «АФГ Националь» также отмечают рост себестоимости производства круп. В частности, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%, заявили там. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису.

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