На белорусском авторынке – новый «хапун»? 9 25.10.2021, 10:13

10,790

В стране пошел ажиотаж на подержанные машины.

"Хапун" – давно забытое слово, но в Беларуси и России пошел такой ажиотаж на подержанные машины, что впору вспомнить об этом явлении. Причем особенно хорошо продаются машины свежего года выпуска и с небольшим пробегом. Аbw.by посетил один из автоцентров Минска.

"Ситуация на данный момент такова, что новых машин у дилеров мало, – рассказывает Максим Цывис, менеджер по продажам. – Это больше глобальная проблема, не местная. Производителям не хватает микросхем, которые собирались в Тайване и Китае. Там полгода назад был локдаун, но плечо доставки комплектующих длинное, поэтому проблема с производством возникла только сейчас. Такой вот есть нюанс у глобальной экономики. В итоге новых машин не хватает".

Поэтому люди гоняются за слегка подержанными машинами как в Беларуси, так и России.

"Сейчас наиболее популярны машины свежего года выпуска с небольшим пробегом, а в идеале еще и на гарантии. Особенно востребована услуга трейд-ап – это тот же трейд-ин, только обмен б/у авто на другое б/у авто с доплатой в обе стороны. Есть и финансовые инструменты. Хорошие машины сейчас надолго не зависают, надо успеть их купить. А чтобы продать старую, нужно время: пока ее продашь, хороший вариант уйдет другому покупателю. Поэтому очень часто наш клиент сдает свой подержанный автомобиль, пересаживается на другой – и уезжает. Если не хватает каких-то средств, можно взять кредит. Это большая экономия времени и нервов, потому что самостоятельно продать машину – это все равно хлопоты, даже в условиях "хапуна". Еще нередко сдают свои машины к нам на комиссию.".

Прямо при журналистах случился яркий пример трейд-ап – владелец Citroёn Xantia 1998 г.в. отдал машину в зачет KIA Rio 2017 года.

"Комплектация базовая, с 1,4-литровым мотором и "механикой", без ничего, но с кондиционером. На машине бабушка ездила, пробег всего 37.000 километров. Добавили подлокотник и центральный замок – уже можно ездить. И это почти новая машина! Продали за 11.000 долларов. Какую-то часть суммы клиент оплатил своими, машину сдал в зачет, часть взял в кредит. И в итоге пересел на почти новый автомобиль! Простенький, зато ломаться не будет. Схема финансирования многосторонняя, но заняло все это по времени всего три часа!"

Журналисты решили поискать еще интересные варианты для покупки и составили топ-5 машин:

1. Renault Logan Stepway

Renault Logan – просто и надежно. А тут еще "подвышенная" версия Stepway – для любителей дач и выездов на природу лучше не придумать. Машина 2019 года, еще на гарантии. Мотор 1,6-литровый, коробка-вариатор, пробег всего 54.000 км. Плюс рейлинги на крыше!

Пара царапин на заднем крыле, "родная" краска и дилерское обслуживание. Есть кондиционер, аудиосистема с громкой связью, литые диски, ESP, кнопки на руле, электростеклоподъемники и обогрев сидений. В общем, ездить можно. Цена – 10.200 в долларовом эквиваленте (оплата, естественно, в рублях).

2. Volkswagen Polo

Рестайлинговый Volkswagen Polo 2017 г.в. был на продленной гарантии, поэтому она пока еще действует. Под капотом 1,6-литровый мотор и "автомат" – на двух педалях ездить все-таки удобно. Пробег 72.000 км оригинальный, есть дилерская история.

Цена автомобиля - 11.800$. Вроде дороговато, но сейчас цены на авто поднялись, на рынке это одно из самых недорогих предложений, учитывая наличие "автомата".

3. Volkswagen Passat B8

Нужно что-нибудь серьезнее? Тогда Volkswagen Passat B8 2017 года за 17.100$. Пробег немаленький, 181.000 км, но чисто трассовый. Машина с дилерским обслуживанием и в "родной" краске.

Состояние салона такое, как будто и не было этих 181.000 км... Реально свеженькая и аккуратная машина! Литые диски, парктроники, аудиосистема, климат- и круиз-контроль. Мотор 1,4-литровый турбированный, коробка передач механическая. Педалей три, машина не дешевая, но есть люди, которые покупают авто исключительно на МКПП. Наш недавний опрос в Instagram показал, что соотношение любителей "механики" и "автомата" примерно 50 на 50!

4. Kia Sportage

Весьма популярная машина на рынке. В данном случае версия в недорогой комплектации с 1,6-литровым бензиновым мотором и механической коробкой передач. Зато 2017 год и небольшой пробег 50.000 км. Краска "родная", пробег оригинальный, цена – 18.350$.

Вроде бы начальная версия, но есть климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений и руля. Ездить можно с комфортом! Задний ряд немаленький, а в багажнике поместился комплект зимних шин. В общем, тот случай, когда сел – и поехал.

5. Kia Sorento

Машина еще больше, но 2014 г.в. Пробег небольшой, 125.000 км, и "родная" краска. 2,4-литровый бензиновый мотор, "автомат" и полный привод.

Стоит дешевле, 17.780$, при этом опций больше. Был бы еще дизель, забрали бы с руками...

Бонус. Mercedes-Benz C-Сlass

Бонусный автомобиль немного не в тему нашей подборки, потому что выпущен в 2009 году. Когда-то был куплен новым здесь, обслуживался у дилера, а потом на специализированной недешевой СТО.

Машина не без проблем: потертости салона, под замену передние опоры заднего подрамника, сайлент-блоки в задних кулаках, шины и левое зеркало. Пробег 212.000 км. Но при этом мощный, надежный и экономичный 2,2-литровый мотор и 5-ступенчатый "автомат". Цена - 10.700$. Да, машине 12 лет, но комфорта в ней больше, чем в новых! Солидный черный универсал не потерял актуальности и сейчас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».