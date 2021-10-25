Простые вещи, на которых экономят немцы, а нам бы и в голову такое не пришло 7 25.10.2021, 10:56

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Жителей Германии считают чемпионами среди всех жителей Европы по разумному отношению к деньгам.

Жителей Германии считают самыми педантичными людьми на планете, а еще – чемпионами среди всех жителей Европы по экономии и разумному отношению к деньгам. На чем экономят немцы? Об этом пишет «Вечерний Бобруйск».

Меняют поставщика электричества раз в год

Электричество – одна из существенных статей расходов в бюджете жителя Германии. Поставщики электроэнергии, конкурируя между собой, предлагают своим клиентам все новые и новые акции, скидки, пробные периоды и т.д. Меняя поставщика электричества раз в год, можно всегда получать бонусы, положенные новым клиентам. Говорят, так можно сэкономить до 200 евро в год.

Обращаются к страховому брокеру, чтобы выбрать самый выгодный вариант

Медицина в Германии страховая. И существует множество вариантов оформления полиса. Чтобы не запутаться в массе предложений от частных и государственных клиник, с разными выгодами и стоимостью, считают немцы, лучше один раз заплатить страховому брокеру, который выберет оптимальную страховку, подходящую под бюджет, запросы, вид деятельности. Таким образом можно защитить себя от лишних трат на годы вперед.

Правильно выбранная страховка может сохранить лишние 100-500 евро в месяц.

Подходят к закупке продуктов с умом

Не обязательно «убивать» выходной, бегая по разным магазинам, чтобы найти продукты на акции, если хочется сэкономить на этой статье расходов. Считается, что немцы, скорее, выберут один супермаркет, в котором их больше всего привлечет ассортимент и уровень цен, и будут закупаться там, получив карту постоянного клиента и накапливая бонусы.

Выбирают велосипед в качестве основного транспорта

Велосипед – самый дешевый и экологичный вид транспорта. Перемещаясь на велосипеде, жители немецких городов экономят на оплате за топливо, парковку и обслуживание автомобиля, а также платы за общественный транспорт. В городах создана прекрасная велосипедная инфраструктура – между тротуаром и проезжей частью выделена полоса только для велосипедистов, а банки, офисные центры, супермаркеты и прочие в обязательном порядке оборудуют рядом со входом комфортную велосипедную парковку.

Своп-вечеринки, обмен с соседями, буккроссинг

Тренд обмена вещами с соседями и осознанного потребления набирает обороты в Германии. Есть даже специальная платформа, на которой можно зарегистрироваться и договариваться об обмене или продаже вещей, а также об организации своп-вечеринок, на которых можно хорошо провести время с соседями и поменяться вещами. А еще в жилых кварталах все чаще организовывают буккроссинги – любой желающий может взять почитать книгу с импровизированной книжной полки и оставить там какую-то свою литературу.

Платят налоги с умом

Налоговая система Германии устроена так, что от уплаты некоторых налогов можно отказаться. Если подать налоговую декларацию, в которой обосновать свой отказ. К примеру, церковный налог, который может составлять до 8% от вашего дохода, и взимается одновременно с подоходным налогом. Один раз в год разобравшись с декларацией, можно прилично сэкономить. Есть даже специально обученные ассистенты, которые за небольшую комиссию готовы помочь в этом.

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