Борьба кланов: как легенды российского хоккея боролись за сборную 25.10.2021, 10:57

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Александр Овечкин

Фото: Global Look Press

Российский хоккей сотрясают скандалы.

В понедельник на пресс-конференции Илью Ковальчука, в недавнем времени отличного российского хоккейного нападающего, к удивлению многих, назначили генеральным менеджером команды на следующей Олимпиаде в Пекине. Во вторник его уже разжаловали в «менеджеры по связям с НХЛ», о чем российская хоккейная федерация сухо сообщила в «Твиттере», пишет чешское издание idnes.cz (перевод — inosmi.ru).

Это стало всего лишь продолжением серии почти невероятных казусов, сопровождавших формирование штаба сборной на играх в феврале. Сегодня одно, а завтра другое. А послезавтра? Один бог знает или президент Владимир Путин.

Закулисная борьба между разными влиятельными группами, которые возглавляют легендарные фигуры богатой советской и российской спортивной истории, создает впечатление творящейся там анархии. Это лишь еще раз доказывает, что в большой стране к востоку от нас может произойти практически что угодно.

Местные хоккейные болельщики этим, конечно, не довольны. Из-за своей традиционной огромной самоуверенности они по-прежнему считают российскую сборную очевидным фаворитом группы В, в которой Россия встретится с Чехией, Швейцарией и Данией. Но также они с волнением следят за событиями за океаном, откуда приходят плохие новости.

Любители хоккея перепугались, когда вслед за травмированным Евгением Малкиным в «Питтсбурге» последовал Никита Кучеров из «Тампы». Они молятся, чтобы здоровье не подвело национального героя Александра Овечкина из «Вашингтона».

Вопрос, что будет с бунтарем Артемом Панариным из «Нью-Йорк Рейнджерс», который не раз позволял себе критически отзываться от путинском режиме, а в январе поддержал оппозиционера Навального, лишившись из-за этого симпатий многих соотечественников.

Напротив, в случае вашингтонского товарища Овечкина Евгения Кузнецова все совершенно ясно. В мае 2019 года после игры с чехами за бронзу чемпионата в Братиславе он получил положительный тест на кокаин, за что получил четырехлетний запрет на участие в международных турнирах. Пока попытки сократить срок наказания ни к чему не привели.

Брагин? Нет! Знарок! Куда там!

После операции на колене Малкин начал тренироваться и в декабре может войти в состав команды «Пингвинс».

Кучерову после травмы в области паха, вероятно, не потребуется хирургическая операция, и он поедет в Пекин.

У россиян по-прежнему более широкий выбор кандидатов в сборную, чем, например, у чешских функционеров Петра Недведы и Филипа Пешана. Но и им не удается избежать проблем. Из-за допинга на государственном уровне россиянам все еще запрещено выступать в Китае под собственным флагом, и придется позорно скрываться под названием «Олимпийские спортсмены из России». При этом все более ожесточенной становится борьба кланов за места в сборной.

Жесткое соперничество развернулось за место главного тренера. Еще в сентябре им был Валерий Брагин, чьи «мальчики» выбыли весной из чемпионата в Риге уже в четвертьфинале.

Когда НХЛ предварительно пообещала участие своих звезд в мероприятии под пятью переплетенными кольцами, хоккейная федерация под руководством знаменитого Владислава Третьяка, в прошлом вратаря, выбрала более авторитетного Олега Знарока. Вместе с командой Ковальчука он получил золото в феврале 2018 года в Корее. Но прежде чем его успели назначить, свои предложения высказали две другие группы.

Битва тяжеловесов

Во главе одной из них стоит бывший защитник Вячеслав Фетисов, который уже давно ушел в высокую политику. Он предложил заменить Знарока Сергеем Федоровым или Игорем Ларионовым, его давними товарищами по «Детройту».

В другом клане собрались функционеры КХЛ и руководители некоторых ее клубов, которые настаивали на кандидатуре Игоря Никитина.

Корреспонденты сайта sovsport. ru назвали эту ситуацию битвой тяжеловесов и сложной и напряженной борьбой продуманных планов.

Как пишет сайт, Никитин предпочел синицу в руках и принял щедрое предложение от ярославского «Локомотива», таким образом самоустранившись и очень разочаровав своих покровителей.

Третьяк публично заявил о намерении выдвинуть Знарока, но противники так и не дали воплотить его в жизнь. У Фетисова, в свою очередь, не получилось добиться назначения Федорова (тренер ЦСКА) или Ларионова (на тот момент тренер сборной).

Была создана специальная комиссия для достижения компромисса. Его воплощением стал приемлемый для всех Алексей Жамнов. В Нагано он забил решающую шайбу для победы в группе со счетом 2:1 в матче с чехами, а в недавнем прошлом работал генеральным менеджером в «Спартак Москва».

Из команды постепенно выжили бедного Знарока. Помощниками Жамнова стали Федоров и другие недавние чемпионы Сергей Гончар, Евгений Набоков и Валерий Каменский.

В понедельник Жамнов выступил перед журналистами и заявил, что генеральным менеджером станет Ковальчук. Правда, тем самым он явно превысил свои полномочия.

Дело в том, что это место уже пару лет занимает Роман Ротенберг, чрезвычайно влиятельный бизнесмен и глава «СКА Санкт-Петербург», заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги и первый вице-президент Федерации хоккея. Поэтому Кови пришлось ретироваться.

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