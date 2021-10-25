Чем любопытным занимаются сейчас европейские ученые? 25.10.2021, 11:14

Несколько научных исследований, которые не могут похвастаться масштабностью, зато они безусловно интересны.

«Европульс» собрал несколько научных исследований, которые не могут похвастаться масштабностью, зато они безусловно интересны.

У пчел бывает алкогольная зависимость

Оказывается, пчелы тоже иногда любят выпить. Если в нектаре цветов есть спирт, то пчелы чаще возвращаются именно к ним — и это хорошо и для растений, и для опыления. После нескольких таких полетов у пчел наблюдается своего рода опьянение: они иначе контактируют с другими пчелами, могут хуже работать (то есть собирать нектар) или чему-то обучаться.

Это выяснили ученые Польской академии наук, которые стали в лабораторных условиях угощать пчел алкогольными напитками. И вот у пчел, которым переставали давать воду с добавлением небольшого количества алкоголя, наблюдался синдром отмены. У них усиливалась тяга к алкоголю, а получив его, они употребляли гораздо больше (по сравнению с пчелами, которые употребляли алкоголь без перерыва либо только в течение трех дней, либо которые вообще не пили).

Все как у людей. Поэтому ученые считают, что пчел можно использовать для исследования причин алкогольной зависимости — и найти способ ее лечения.

Неандертальцы были гораздо умнее, чем мы думали

Оказывается, неандертальцы владели технологиями мореплавания и старались заботиться о своем здоровье. Кроме того, они использовали разные технологии для изготовления каменных и костяных орудий. Это открытие позволило ученым Льежского университета (Бельгия) сделать некоторые важные предположения о социальных ролях и поведенческих моделях неандертальцев.

Если в последние десятилетия серьезным скачком в развитии нашего общества стало распространение интернета, новых способов коммуникации и передачи данных, то вот 40 тысяч лет назад переломным моментом в развитии человека стало изобретение копья.

Сейчас ученые не просто анализируют найденные копья, но и стараются с помощью этого анализа разобраться в особенностях поведения неандертальцев. Почему на одних копьях каменные наконечники специальным образом заточены, а на других нет?

И как эти «современные технологии» повлияли на реакцию неандертальцев, когда в Европу пришли кроманьонцы? Ведь ученые все еще продолжают спорить о причине их вымирания. Среди популярных версий — изменения климата, к которым неандертальцы не смогли приспособиться, и конкуренция с кроманьонцами (нашими непосредственными предками), в которой неандертальцы проиграли.

Какого цвета были динозавры?

Спойлер: пока что неизвестно. Хотя долго время ученые были уверены, что о цвете динозавров им известно все. Мы привыкли представлять динозавров зеленого цвета со шкурой, чем-то напоминающей кожу современных крокодилов. Так вот, этот образ скоро придется пересмотреть. Например, ученые выяснили, что у некоторых видов древних животных (а именно у птерозавров, которых еще называют летающими ящерами) были перья.

Раньше считалось, что цвет гормона меланина, обнаруженного в клетках динозавров, определял окраску их кожи, перьев, волос и шерсти. Чем чаще ученые находят внутри клеток остатки меланина, тем больше мы узнаем о цвете динозавров.

Но недавно ученые Ирландского национального университета в Корке выяснили, что пигмент меланина вообще очень активно вырабатывался организмом животных и играл важную роль во внутренних химических процессах. А еще он мог изменить свою форму в течение миллионов лет. Так что, оказывается, реконструкцию окраса динозавров придется начинать заново.

Если узнать истинный цвет динозавров так непросто, то возникает вопрос, а для чего это вообще нужно?

Исследование окраса древних животных помогает разобраться в том, кто и как из них мог выживать в наземной и водной среде. Например, какой цвет был нужен динозаврам для «камуфляжа», а какой — для подачи определенных сигналов (например, «Я опасен»).

А еще ученые смогут выяснить, как цвет динозавров влиял на их поведение. Так, недавно ученые смогли доказать, что разная окраска перьев влияла на скорость полета древних птиц: чем темнее крылья – тем быстрее птица.

Характер собаки в старости меняется так же, как и характер человека

Собакам ничего человеческое не чуждо, в том числе и некоторые изменения потребностей и характера с годами. И если раньше нам только казалось, что в пожилом возрасте любимый пес становится слишком уж задумчивым, все чаще смотрит вдаль и витает в «своих мыслях», то сейчас все это доказанные учеными Будапештского университета факты.

Собаки, как и люди, подвержены возрастным заболеваниям, их организм и активность мозга меняются с годами. Так, в более зрелые годы собакам хочется «решать» поменьше проблем, больше времени проводить с хозяевами.

Они меньше реагируют на внешние раздражители. Как и у большинства людей, стремление собак к новизне, открытиям и приключениям растет в первые годы жизни, к среднему возрасту стабилизируется, а потом зачастую начинает снижаться.

Как и люди, собаки зрелого возраста больше реагируют на «позитивные звуки» вроде смеха и меньше на негативные. Это к тому, что пожилые животные часто слышат именно то, что хотят, то есть могут притворяться, что не слышат, когда их ругают, — но сразу прибегут, когда услышат звук насыпающегося в миску корма.

У человека старость в некотором смысле наступает с 30-40 лет

Раньше считалось, что наступающее в старости снижение социальных и связанных с ними когнитивных функций (памяти, планирования, способности контролировать свои импульсы) — это естественное явление. Опираясь на эти знания, ученые разрабатывали специальные программы, которые помогали пожилым людям и делали их жизнь благополучнее. Однако, похоже, скоро эти программы понадобятся и тем, кому слегка за 30.

Как выяснили в Кентском университете (Великобритания), снижение социальных навыков напрямую влияет на ментальное и физическое здоровье человека, а значит, начинать заботиться о них нужно как можно раньше. Последние исследования показывают: наши социальные и когнитивные навыки требуют поддержки уже с 30 — 40 лет.

После 30 снижается способность заводить новых друзей, а среди забот и дел не всегда хватает времени даже чтобы встретиться со старыми друзьями. Если в этом возрасте новые знакомства и заводят, — то скорее с теми, кто оказался в такой же жизненной ситуации, что и вы: коллеги, мамы на детской площадке или партнеры по игре в теннис.

Хорошая новость: некоторые социальные способности с годами, наоборот, развиваются. Мы учимся лучше понимать точку зрения другого человека и у нас повышается способность к эмпатии.

Как подросток влияет на ребенка?

Кроме того, ученые Кентского университета продолжают изучать, как же вообще мы становимся теми, кто мы есть. Оказалось, что на характер детей влияет повлиял социальный опыт их родителей, который они получили еще будучи подростками.

Эксперименты показывают, что уже четырехлетние дети во время игр и общения в детском саду начинают по-разному действовать и воспринимать социальные ситуации, образуют некоторые иерархии — все это доказывает, что определенные модели поведения смогли сформироваться у них еще в дошкольном возрасте.

Ученые продолжают заниматься вопросом «Может ли наша специфика общения и поведения в подростковом возрасте повилять на социальные навыки ребенка?». Они надеются скоро выяснить: какова вероятность, что дети будут сталкиваться с такими же трудностями, что и их родители в подростковом возрасте. И что же все-таки сильнее, генетика или воспитание?

Библиотека запахов XVII — XX века

Ученые общеевропейского проекта ODEUROPA решили узнать, как пахло прошлое. Ведь запахи часто способны вызвать самые сильные ассоциации. Лишь слегка учуяв знакомый запах, мы в мыслях можем перенестись в места, где не были много лет.

Используя эти знания и искусственный интеллект, ученые планируют собрать запахи и перенести нас в Европу XVII — начала XX века. Будущая коллекция ароматов — это не архив парфюмерии, духов и одеколонов того времени (такое, кстати, есть во Франции — Осмотека в Версале).

Это собрание запахов, характерных для той или иной эпохи. Например, это могут быть запахи церковных благовоний, сточных вод, кофейни XVII века или прачечной XVIII века.

В письменных источниках эти запахи часто хорошо описаны, теперь задача ученых — их классифицировать, систематизировать и, наконец, физически воспроизвести. Такие исследования помогут сделать исторические выставки понятнее и удобнее для незрячих людей, в жизни которых запахи играют огромную роль.

Все исследования поддержаны научно-инновационной программой ЕС Horizon Europe, которая с 2014 финансирует европейские научные и исследовательские проекты, а также высокотехнологичные разработки.

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