Как сторонники Лукашенко столкнулись с гневом белорусов 25.10.2021, 11:21

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Обструкции подвергаются представители самых разных сфер.

Люди, открыто поддержавшие Александра Лукашенко и его действия, продолжают сталкиваться с гневом белорусов, возмущенных насилием и беззаконием в стране. Подобных случаев великое множество: обструкции подвергаются представители самых разных сфер, которые согласны с диктатором.

Udf.by рассказывает о 10 известных сторонниках Лукашенко, которые признали травлю по отношению к себе.

Руслан Алехно

В сфере шоу-бизнеса много нового в свой адрес услышал певец Руслан Алехно, говоря о котором руководитель страны недавно признался: «Таких, как Руслан, к сожалению, немного».

«Сейчас такое время, что можно артисту написать и оскорбить. И это нормально?» – пожаловался певец в интервью ОНТ.

Дмитрий Балаба

Естественно, больше всего от травли страдают силовики, которых обвиняют в непосредственном насилии над мирными гражданами. Один из самых известных примеров – командир минского ОМОНа.

Неизвестные расписали подъезд его дома, наносили краску на автомобиль и даже сожгли родовой дом.

«Я там родился, вырос. В школу ходил, оттуда и в армию призвался… Больно, конечно. Но ничего, переживем», – сказал Дмитрий Балаба.

Андрей Кривошеев

Подвергаются травле и пропагандисты, и журналисты госСМИ. Председатель БСЖ Андрей Кривошеев рассказал о себе:

«Когда я банил кого-либо на своей странице (в соцсетях) за хамство и угрозы, мне писали, что, мол, зря банишь: у нас еще 20 таких аккаунтов есть. Ночью подключали американскую диаспору, которая в количестве 100 человек (а сколько среди них ботов и троллей – неизвестно) что-то мне писала. К сожалению, ситуация в медийной сфере оставляет желать лучшего».

В ноябре прошлого года Кривошеев заявил, что 6 журналистов госСМИ из-за травли получили инфаркты и инсульты.

Дмитрий Басков

Столкнулись с обструкцией и сторонники Лукашенко в сфере спорта. Особенно пострадал руководитель Федерации хоккея Дмитрий Басков. Сначала его критиковали за участие в политических акциях, а после появления информации о возможном присутствии на месте избиения Романа Бондаренко он столкнулась с настоящей травлей.

Управленца освистывали на арене в Гомеле, на его доме оставили надпись «Не простим!».

Из-за международных санкций в сентябре этого года Басков уволился из Федерации хоккея.

Владимир Макей

Из приближенных к Лукашенко высокопоставленных чиновников несколько раз заявлял о травле министр иностранных дел. Наиболее подробно он высказался в интервью ОНТ в начале текущего года: запугивали не только Владимира Макея, но и его супругу и сына.

Министр сообщил:

«Несколько, как минимум один-два человека не захотели дружить с младшим сыном, отсеялись».

Его супруга рассказала:

«На самом деле, это страшно, что именно молодые люди пишут самые гадкие, самые жестокие сообщения. Например, я лежала с коронавирусом в больнице. Я лежала достаточно в серьезной форме, был момент, когда я даже не могла слово сказать, мне было так плохо. Они меня засыпали сообщениями».

Роман Головченко

Премьер-министр явно говорил, в том числе о себе, когда заявил:

«Для меня, как для человека, это (травля) неприемлемо в принципе. Как для чиновника – это проблема».

Головченко добавил:

«Такой буллинг, или травля, выплеснулся, – это действительно проблема, но я уверен, что мы с ней справимся. Те, кто переступил моральную грань, они переступят и юридическую, этим всем действиям будет дана оценка, и уже дается».

Григорий Азаренок

Пропагандисту приносили гвоздики к подъезду, разрисовывали стену дома. Переводчице Калацкой присудили два года «домашней химии» за нанесение удара по Григорию Азаренку.

Сам пропагандист не исключает, чего его судьба может сложиться трагически:

«Я уверен, что если произойдет государственный переворот, здесь моя, уж извините, личная заинтересованность, кроме моей идейной и человеческой поддержки Александра Лукашенко: они будут меня судить и, возможно, просто без суда и следствия грохнут».

Иван Кубраков

В этом году министр внутренних дел рассказал, что его и его семью затравили.

«И на почтовом ящике писали, помечали, наклеивали разные гадости, записки на подъезд, где я проживаю. Была попытка давления и на ребенка. Например, в школу, в которую ходит мой ребенок, писали разные гадости, указывая мою фамилию. Естественно, это было рассчитано на детскую психику. Угрожали сжечь машину и так далее и так далее», – сообщил Иван Кубраков.

Николай Карпенков

Бывший руководитель ГУБОПиК, а теперь заместитель министра рассказал:

«Я сам лично подвергался травлям, угрозам, оскорблениям. Такая низость, что угрожали и детям, и внукам, и близким родственникам, и жене. Такие угрозы, что и произнести невозможно. И где-то какие-то действия начинаются, тут же идут звонки всем родственникам: "Мы идем вас убивать", "Мы идем вас сжигать", "Готовьтесь, пожалеете, что на свет родились"».

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