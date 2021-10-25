Сотни уток, которым не сиделось в поле, создали забавную пробку на дороге 25.10.2021, 11:58

Видеохит из Таиланда.

Дорожные пробки могут возникнуть по разным причинам и вызвать раздражение. Впрочем, жителей провинции Уттарадит (Таиланд) затор, наоборот, даже позабавил, пишет 120.su.

Сотни уток, которым не сиделось в рисовом поле, решили переместиться на соседнее, и для этого им потребовалось пересечь проезжую часть. Автомобилистам и мотоциклистам оставалось только удивляться и посмеиваться, созерцая эту вереницу, которой, как казалось, не было конца.

И хотя почти все участники дорожного движения ждали, пропуская птиц, нашёлся всё-таки один нетерпеливый гражданин, решивший нарушить своим мотоциклом утиные планы. К счастью, ни одна из пернатых пешеходок не пострадала, и через несколько секунд утки успокоились и продолжили своё движение к новым полевым просторам.

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