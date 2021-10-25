Вместо «восточного брата» — «ботоксный старец» 1 25.10.2021, 11:51

3,214

Как лукашенковская пропаганда оскорбила главу Кремля.

Телеграм-канал «Письма к дочери» рассуждает о странном желании отказаться от масок, Путине и белорусском телевизоре, для которого когнитивный диссонанс – привычный способ существования:

— А может выступление против масок – это такой хитрый ход. Способ заставить людей все-таки носить маски, используя для этого реверсивную психологию. Иначе же никакой логикой и здравым смыслом невозможно объяснить желание белорусских властей снова искупаться в антиковидной реке, после того как прошлогоднее купание принесло им столько хлопот.

И если идея была в том, чтобы убедить людей носить маски, то все получилось. По моим ощущениям людей в масках, сейчас заметно больше, чем до того, как маски были объявлены дьявольскими кознями коллективного Запада и инструментом политического давления.

Вот как людям было понять, что носить маски – правильно, пока власти изо всех сил поддерживали эту идею? А сейчас уже не осталось никакой мучительной неопределенности. Можно выдохнуть и спокойно носить маску.

Но, для свидетелей стабильности это, конечно, слишком тонкая игра. Вот даже у Минздрава случилось диссоциативное расстройство личности, а белорусский телевизор пострадал от когнитивного диссонанса. И Минздраву пришлось три раза редактировать свое сообщение про отмену масочного режима. А белорусскому телевизору приходится выписывать такие пируэты, на которых можно сломать неприспособленную для этого голову.

В итоге сначала телевизор рассказывает, что от масок один вред, а через пять минут говорит, что только масок нам в организме и не хватает. И, чтобы избавить свидетелей стабильности от когнитивного диссонанса, с белорусских властей станется ввести обязательный антимасочный режим.

Хотя, как раз для белорусского телевизора когнитивный диссонанс – привычный способ существования. Телевизор давно уже живет в этом изумленном состоянии. Вот с Россией у белорусских властей опять началась дружба Шредингера и на месте восточного брата сразу обнаружился сомнительный ботоксный старец.

Потому что, телевизор же работает для зрителя. И точно знает, чем этому зрителю можно угодить. И зритель, конечно, обиделся после намеков о том, что в Кремле его опять готовы видеть только в режиме online. Потому что кредитов в таком режиме не дают, а изобразить убедительный геополитический прорыв трудно.

И я бы, конечно, не преувеличивал значение всех этих обменов колкостями. Потому что браниться через телевизор это для стратегических союзников привычный способ потешиться. Но, надо сказать, что раньше у белорусского телевизора в этом смысле возможностей была гораздо больше. Потому что, союзнику всегда можно было показать свой западный вектор. А сейчас приходится следить за словами, чтобы союзник не обиделся всерьез. А следить за словами белорусский телевизор разучился.

Но, на самом деле не только телевизор разучился следить за своим языком. Белорусская власть, вся как она есть, привыкла уже жить в режиме, когда не до законов, моральных ограничений и правил приличия. И когда власть переносит эти принципы на свои взаимоотношения с внешним миром, возникают всякие неловкие ситуации. Потому что, человека непривычного, живущего в системе традиционных моральных ценностей, modus operandi белорусских властей способен, конечно, шокировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».