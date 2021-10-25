Советник Зеленского: Россия блефует 3 25.10.2021, 11:53

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Алексей Арестович

Любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии.

Россия блефует, когда делает вид, что может начать широкомасштабное вторжение в Украину. Об этом 24 октября в интервью телеканалу "Дом" заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"Российские военные, как профессионалы, прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы, это блеф", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что задача этого блефа – напугать Украину, заставить подвинуться "в отношении российских хотелок".

"Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать – между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы", – объяснил Арестович.

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