В СНБО рассказали, введут ли в Украине двойное гражданство 25.10.2021, 12:13

В украинской Раде есть несколько законопроектов о двойном гражданстве.

В СНБО прокомментировали возможность разрешения иметь двойное гражданство в Украине.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что есть конституционная норма относительно механизма двойного гражданства, и его должен решать законодатель.

"Сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, которые касаются этих процессов, поэтому здесь больше зависит от законодателя", - заявил Данилов.

Данилов вспомнил, что в таких странах, как Канада, США, Казахстан находится много украинцев с патриотической позицией, и поэтому они должны иметь возможность получить украинское гражданство.

При этом он выразил сомнение, могут ли лица, имеющие двойное гражданство, получить допуск к государственной службе.

"Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", - добавил Данилов.

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