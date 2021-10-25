На тюрьму в Нигерии напали вооруженные люди, освободив более 500 человек 25.10.2021, 12:26

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Это уже третий такой случай за год.

Вооруженные люди напали на тюрьму на юго-западе Нигерии, освободив около 800 заключенных. Часть из них сразу же схватили снова, часть сдалась добровольно. Однако более 500 человек сбежали, сообщает hromadske.ua.

По данным СМИ, неизвестные напали на тюрьму в юго-западном штате Нигерии Ойо с помощью динамита, взорвав стену. Они убили охранников тюрьмы и освободили около 800 заключенных. После этого 262 человек удалось схватить снова, около 575 заключенных все еще находятся на свободе.

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