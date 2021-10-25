«Это дом для ценителей»: Минчанин построил коттедж с тростниковой крышей 6 25.10.2021, 12:35

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фото: ONLINER

Такое редко встретишь в наших широтах.

Среди множества коттеджей, построенных в деревне Слобода, что в десяти километрах от Минска, выделяется он — большой (на 270 «квадратов») деревянный дом с оригинальной крышей. Укрыть сруб, а вместе с ним и проживающих в нем людей от непогоды было решено не дешевой (когда-то) металлочерепицей, а настоящим произведением строительного искусства — сочетанием тростниковой кровли и дранки. Такое редко встретишь в наших широтах, где принято не выделяться и по возможности экономить на всем. Onlíner узнал, кто и для чего возвел дом, в котором можно снимать душевные сказки.

«Если бизнес не пойдет, сами останемся жить»

Если вы когда-нибудь попадете в деревню Слобода Самохваловичского сельсовета, то на группу домов с тростниковыми кровлями совершенно точно обратите внимание. Они — разных размеров, но неизменной формы — расположились в тихой и немноголюдной части деревни. Неподалеку протекает река, на горизонте виднеется лес, меняющий цвет согласно тенденциям осенней моды. Уютное место.

Эти дома начали строиться еще в 2014 году. Минчане — партнеры по бизнесу решили создать агроусадебный комплекс, где соскучившиеся по природе и всему натуральному горожане могли бы отвести истерзанные асфальтом души. Работали не только с любовью, но и c размахом: выкупили на аукционе соседние участки общей площадью 60 соток (дабы каждый гость мог чувствовать себя уединенно), продумали концепцию, заказали стройматериалы.

— Мы сразу решили, что строить будем добротно: если бизнес не пойдет, сами останемся жить в этих домах, — рассказывает Юрий. — За реализацию проекта взялись с большим энтузиазмом: тогда хороших туристических комплексов в стране еще не было, ориентироваться не на что — вот и задавали свой уровень.

Идея сделать тростниковую кровлю и кровлю из дранки появилась как-то сама собой. Подобные примеры я видел, когда путешествовал по Польше, Литве. Подумал тогда — а почему бы и нет. Это оригинально и максимально экологично — как раз то, ради чего люди уезжают из города.

Все дома, которые успели построить в Слободе, ручной рубки. Лес — зимний белорусский. Юрий признается, что найти толковых рубщиков было сложно: «Не могу сказать, что этим этапом мы довольны: пришлось сменить четыре бригады. Как только видели, что кто-то начинает косячить, сразу же прощались без сожаления, пока строители не успели испортить весь материал. У нас вообще сложилось ощущение, что в Беларуси мало тех, кто может толково работать в этом направлении».

Активную работу по созданию новой агроусадьбы подкосил все тот же 2014 год: новый курс доллара не позволил реализовывать задуманное в прежнем темпе. Процесс растянулся до 2017 года. Четвертый дом, который тоже был в планах, строить даже не начали.

Камыш и осина

— Впечатления от работы с рубщиками были не очень. Зато мастер по кровле полностью оправдал все ожидания — никаких претензий, — продолжает разговор Юрий. — На тот момент по всей стране было, наверное, пять-десять таких специалистов. Они учились и работали по большей части в Польше.

Мастер, с которым сотрудничали мы, был востребован — пришлось даже немного подождать, чтобы он приехал на наш объект. Зато потом он полностью контролировал процесс: сам заготавливал и доставлял материал, монтировал его.

Минчанин объясняет, что тростниковая кровля состоит из озерного камыша, который мастер вручную, серпом, заготавливает при первых хороших заморозках.

На объект камыш поступает в виде «рулонов» толщиной 15—20 см в диаметре. Эти мини-снопы крепятся к специальной щетке, а затем ими набивается кровля. Юрий уточняет, что в этом деле очень много нюансов: на конечную цену влияет толщина самого камыша, угол среза, скос и так далее. На тот момент один квадратный метр такой кровли толщиной 30 см стоил около €40 (работа и материал).

В итоге крыша на большой дом обошлась в сумму порядка €30 000—40 000 по курсу.

Что касается дранки, то для создания этих красивых деревянных узоров применяется только осина (такая древесина не гниет, не портится). В оформлении кровли несостоявшейся агроусадьбы использовалось несколько вариантов укладки: мастер хотел показать свои возможности, чтобы под Минском у него был «демонстрационный материал» для следующих клиентов. Юрий поясняет: «Можно сказать, что эта кровля „наборная“: на объект приезжают колотые пластинки размером где-то 15 на 50 см, их одну за одной последовательно крепят на основу. В нашем случае „сращивались“ восемь досточек, что полностью исключает протекание».

— Накрыть сруб тростниковой кровлей — процесс небыстрый: на дома поменьше уходило около месяца, основной же сруб, площадь которого 270 квадратных метров, потребовал двух-трех месяцев кропотливой работы. Сказалось то, что мы решили сочетать камыш и дранку, «обходили» сложные окна, формировали разные коньки. Но мы не жалели ни времени, ни денег, поскольку такая особенная кровля должна была стать фишкой агроусадьбы — было понимание, что людям это понравится, они будут фотографироваться, рассказывать знакомым, — объясняет хозяин дома.

Технология создания натуральной крыши не требует дополнительных манипуляций: итоговый вариант теплый, тихий (дождя не слышно вообще) и долговечный. Однако создатели агроусадьбы решили подстраховаться, поэтому с внутренней, жилой стороны утеплили кровлю и подшили пароизоляцией: сказалась мода на энергосбережение.

— Домам, которые по идее должны были стать единой деревней, уже около семи лет. За это время ни одна крыша не протекла, проблем не было вообще. Что касается срока службы, то на словах мастер дал гарантию 25 лет, причем это не значит, что через четверть века все надо будет снять и заменить. Нет, это период, после которого где-то может появиться протечка. Ее можно локально устранить и жить дальше.

Вообще, мне очень нравится идея с такими экокровлями: в доме тепло и уютно, есть свой особенный запах. Может, мне это кажется, но в помещениях какая-то приятная атмосфера, — делится мыслями Юрий.

«Продаю, но не торгуюсь»

В какой-то момент минчане забросили идею создания агроусадьбы — что называется, перегорели. Два маленьких дома были проданы (в одном из них несколько лет жил партнер Юрия по бизнесу), а вот основной, на 270 метров, остался. Сейчас мужчина выставил его на продажу — за 263 271 рубль, или $108 000. К дому прилагается огороженный участок площадью 11 соток.

— Нехватка денег вынудила нас сделать все по технологии, — смеется бизнесмен. — Сруб отстоял сколько надо, поэтому его не покрутит, за окна-двери тоже не стоит переживать. В общем, хуже он не станет, это точно. Можно приступить к завершающим работам.

Что еще нужно сделать? Утеплить и сделать полы, развести отопление. А электричество и канализация уже готовы, также подведен газ. По моим прикидкам, чтобы комфортно здесь жить, надо вложить еще $20 000—40 000.

Честно говоря, у меня нет задачи продать дом во что бы то ни стало.

Когда я здесь не бываю, думаю: «Да, надо найти нового хозяина, я все равно редко появляюсь». Но когда приезжаю, смотрю на все, вспоминаю, сколько сил и средств было вложено, начинает щемить сердце. Он совершенно точно стоит дороже, чем я прошу. Но так сейчас со многими проектами.

Люди приезжают, смотрят, предлагают свою цену. Но я на торг не иду: или так, или никак. Это дом для любителя и настоящего ценителя: тот, кому нужна обычная коробка, здесь жить не будет, так как это слишком хлопотно. В конце концов или найдется «свой» человек, или я сам все доделаю, — говорит Юрий.

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