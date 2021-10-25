Сколько стоит белорусам восстановить здоровье после коронавируса? 2 25.10.2021, 12:42

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Когда COVID-19 позади.

Ковид – это не только недели с температурой, но и букет возможных проблем со здоровьем в будущем, пишет myfin.by. Постковидной реабилитацией занимаются поликлиники по месту прописки, есть и специальные комплексы восстановления здоровья, которые предлагают медцентры и санатории. Сколько стоит привести себя в норму?

Что входит в реабилитацию после ковида?

Особенное внимание обращают на восстановление дыхательной системы и связанных с ней проблем сердца, почек, мозга, эндокринной системы. Слабость, плохой сон, нервозность, снижение иммунитета, слабость памяти – тоже следствие плохого снабжения кислородом внутренних органов.

Восстановительные процедуры назначаются индивидуально, в зависимости от конкретных проблем, степени поражения той или иной системы. Но предварительно рекомендуется сделать общее обследование.

За восстановление в стационаре – в районе 800 рублей

Начнем с курса восстановления после вирусной пневмонии в профильном учреждении – Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации (в народе – Аксаковщина). Это 12 дней в 2-местной палате повышенной комфортности с питанием (168,72 рубля), обследования и анализы, консультации специалистов и собственно сам реабилитационный курс.

При этом, анализы и обследования обойдутся в 138,88 рубля (сюда входят как стандартные общий анализ мочи, крови, биохимия и ЭКГ, так и исследование функции внешнего дыхания), консультации специалистов – в 85,5 рубля (предполагается и физиотерапевт, и психотерапевт, и врач ЛФК и некоторые другие). При необходимости список обследований и специалистов могут расширить, соответственно, вырастет и цена.

По результатам назначают реабилитационный курс. Вот стандартный список:

- фитотерапия– 10,2 руб.

- светолечение «Биоптрон» – 22,7 руб.

- ингаляции – 31,1 руб.

- магнитотерапия – 36,4 руб.

- надвенное лазерное облучение – 38,9 руб.

- ручной массаж области грудной клетки – 59,5 руб.

- магнитогемотерапия (если нет противопоказаний) – 114,95 руб.

и активный элемент программы – ЛФК (лечебная физкультура) в малой группе (до 5 человек) – 17,1 руб.

Итого за процедуры реабилитации – 313,75 руб.

Ориентировочная цена всего реабилитационного курса – 723,95 руб., но фактическая стоимость складывается из цен проведенных процедур и консультаций.

Санатории: можно за 800 рублей, а можно – за 1 800

Подход к реабилитации в разных учреждениях в общих чертах совпадает, потому что все курсы после коронавируса решают ту же проблему – восстановление работы легких и органов, пострадавших в острый период болезни от недостатка кислорода и по другим причинам. Пациенты разных санаториев проходят обследования у одинаковых специалистов, сдают одинаковые анализы.

Курс восстановления похож на описанный выше, в него входит лечебная физкультура, массаж, ингаляции и так далее. Многие санатории добавляют процедуры по своему профилю, где-то гирудотерапию (лечебные пиявки), где-то – бальнеолечение (ванны и грязи) и прочее.

Стандартный срок обычно не менее 12 дней, но есть варианты. К примеру – в санатории Альфа Радон (Гродненская область, Дятловский район) есть курсы восстановления на 7 дней за 1 003 руб. и на 15 дней за 1 722 руб.

Есть более дешевые предложения. Санаторий Шинник (Бобруйск) продает реабилитационный курс по цене 216,57 руб. за 14 дней для граждан Беларуси (для россиян – 271,04 руб.). Обследование и восстановительные процедуры примерно такие же, как в других местах, плюс лечение минеральной водой из местных источников. Но это цена без проживания, а сутки в санатории, без учета лечения, обойдутся от 41,90 руб. до 107 руб. в зависимости от комфортабельности номера. Выходит что путевка на весь 2-недельный курс обойдется в 586,60 руб., вместе с реабилитацией – 803,17 руб.

А если дома?

Восстанавливаться после COVID-19 можно без размещения в стационаре, жить дома и посещать процедуры в поликлинике или больнице. Иногда это дешевле, иногда дороже.

Вот, для примера, курс реабилитации после COVID-19 в Республиканском клиническом медицинском центре. Прием у реабилитолога, психотерапевта и психологическое консультирование в сумме обойдутся в 68,97 руб. Список процедур аналогичен предложенному в санаториях, если посчитать за 14 дней, то цена восстановления сложится в 905,33 руб.

В некоторых учреждениях курс обследования отдельно: прием у врачей-специалистов, анализы, ЭКГ, УЗИ и др. А реабилитационные процедуры подбирают уже по результатам. Так медицинский центр ЛОДЭ обследует перенесших ковид за 265,50 руб., лечебно-диагностический центр Доктор ПРОФИ оказывает такую услугу за 330 руб. Обследование в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи стоит 314,73 руб. Подобные курсы можно найти во многих учреждениях Минска и крупных городов Беларуси.

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