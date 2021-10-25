Министерство «не твоих собачьих дел» Илья Яшин

25.10.2021, 12:43

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Фото: «МБХ медиа»

Как деградируют российские дипломаты.

Поспорил на днях с пресс-секретарем российского МИД Марией Захаровой.

Она решила поругать Нидерланды за то, что там разгоняют митинги, притесняют мигрантов, давят на журналистов, а общественные организации преследуют за иностранное финансирование. Прям вот на полном серьезе всё это говорила. Не вынимая бревна из глаз.

Я ей что-то ответил про сбитый над Донбассом самолет. Она начала старую песню про голландских солдат в Ираке, где сотни тысяч людей погибли… В общем, полный треш. Просто слов нет.

И вот я задался вопросом: а как российский МИД превратился в «Министерство не твоих собачьих дел»? Как произошло это чудесное перевоплощение?

Ведь если говорить просто — дипломатия нужная, чтобы не воевать. Международные конфликты всегда имеют шанс перерасти в вооруженные столкновения. И работа дипломатов состоит в том, что сглаживать углы, находить компромиссы, выстраивать диалог.

А наш МИД всё делает наоборот: министр Лавров публично матерится, Захарова оскорбляет всех подряд и угрожает «Градами», устраивают скандалы, обостряют конфликты и ведут себя даже радикальнее, чем представители военных ведомств.

При этом Путин, кажется, искренне гордится своей внешней политикой. Убеждает себя и нас, что нагнул весь мир и вернул России уважение.

Но так ли это на самом деле?

Нас выкинули из «Большой Восьмерки». Страна восьмой год под санкциями. Мы безнадежно перессорились со всеми соседями, а с Украиной и Грузией вообще воевали.

Еще в 2005 году на Парад Победы в Москву приезжали президенты США и Франции, канцлер Германии, лидеры Японии и Китая, премьеры Великобритании, Индии, Сербии и Латвии.

А в мае 2021 года единственный иностранный лидер, который стоял на трибуне рядом с Путиным, это таджикский диктатор Рахмон. Даже Лукашенко, который буквально обязан Кремлю своей свободой, отказался.

Илья Яшин, «Фейсбук»

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