Президент Литвы: Лукашенко теперь увидит, что ЕС готов защищать себя 1 25.10.2021, 12:44

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Брюссель будет реагировать санкциями.

Европа готова и будет защищаться от гибридной атаки режима Лукашенко, который устроил миграционный кризис на восточном фланге ЕС. Как пишет Delfi, об этом, комментируя потоки ближневосточных и африканских нелегалов из Беларуси в ЕС, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Режим Лукашенко теперь увидит, что ЕС может реагировать, может принимать решения и готов защищать себя, это важнейших вопрос, основное послание этого Европейского совета", – сказал Науседа.

Литовский президент уточнил, что лидеры ЕС осуждают гибридные атаки Беларуси и заявили, что будут реагировать на эту агрессию санкциями – против физических и юридических лиц.

"Мы в определенном смысле находимся на линии фронта, защищаем внешнюю границу ЕС и нам должно быть уделено всё необходимое внимание", – добавил президент.

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