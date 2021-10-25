Свободные спортсмены поддержали забастовку рабочих 1 25.10.2021, 13:38

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Фото: ТАСС

Вместе победим!

Белорусский фонд спортивной солидарности поддерживает забастовку рабочих, которая начнется 1 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал объединения.

«Свободное объединение спортсменов и Беларусский фонд спортивной солидарности поддерживает забастовку! Вместе победим», — говорится в заявлении.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и призвал их остаться дома с 1 ноября.

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