«Перед операцией - прививка»: Минздрав упорядочил плановую медпомощь 2 25.10.2021, 13:45

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фото: reuters

Ведомство подписало приказ о плановой медицинской помощи.

Минздрав подписал приказ «с целью недопущения снижения объемов оказания плановой медицинской помощи населению». В ведомстве прокомментировали это решение, пишет zerkalo.io.

В Минздраве отметили, что за последнюю неделю проведена дополнительная работа по детализации объемов плановой медицинской помощи.

«Часть больничных организаций здравоохранения перепрофилирована в инфекционные госпитали, оптимизирована работа поликлиник. Амбулаторно-поликлиническая помощь переориентирована на оказание помощи на дому, организована выездная форма работы с инфекционными пациентами и их контактами», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что в поликлиниках «приняты дополнительные меры по недопущению снижения доступности медпомощи, в первую очередь пожилым лицам и инвалидам»:

- организованы телефонные линии для консультаций по вопросам инфекции COVID-19 и заказа рецептов на лекарственные препараты;

- пожилому населению и инвалидам рекомендовано, при ухудшении самочувствия, вызывать врача на дом;

- для пожилого населения и инвалидов организован забор биологических материалов для лабораторных исследований и проведение электрокардиографии на дому;

- проводится выписка рецептов пациентам с хронической патологией и инвалидам с доставкой их по месту проживания пациента;

- в поликлиниках обеспечена возможность проведения общих анализов крови и мочи, определение уровня глюкозы крови, — проведение флюорографического и электрокардиографического исследований непосредственно в день обращения, что исключает повторное обращение.

Приказ регламентирует оказание плановой стоматологической помощи, скринингов рака основных локализаций, проведение диспансерных медосмотров лиц, перенесших инфекцию COVID-19, пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы с высоким риском осложнений, пациентов с предопухолевыми заболеваниями с высоким риском развития онкологических заболеваний.

Проводятся обязательные медицинские осмотры работающих во вредных условиях труда и работников железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс.

Республиканские научно-практические центры, специализированные больницы в регионах продолжат оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам с неинфекционной патологией, в том числе с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другими в полном объеме.

Напомним, 18 октября Минздрав объявил о приостановке оказания плановой медпомощи. Речь шла о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, реабилитации, физиотерапии, манипуляций во время пребывания в дневных стационарах, а также плановой стоматологической помощи.

Однако узурпатор Лукашенко раскритиковал эти меры, после чего Минздрав отменил свое решение.

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