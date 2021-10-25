Стало известно, когда у Египта появится новая столица

Стало известно, когда у Египта появится новая столица2
- 25.10.2021, 13:48
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Сейчас ей выбирают название.
Египет готовится открыть новую столицу до конца 2021 года, сообщает местное издание Ahram.
У граждан Египта есть возможность до 18 ноября в онлайн-режиме предлагать название для новой столицы, логотип и лозунг.
Египтян просят учитывать концепцию "умного города" и его будущее развитие с помощью науки, искусства, инновационных технологий и устойчивого развития.
Выбор названия из предложенных сделает специальный комитет.