Археологи сделали сенсационное открытие недалеко от Помпеи 1 25.10.2021, 14:03

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Везувий извергся летом 79 года нашей эры.

Археологи на юге Италии были в восторге от «сенсационного открытия» останков скелетов, погребенных под слоем вулканической породы недалеко от древнеримского города Помпеи, пишет lenta.ua.

Эксперты датируют почти 2000-летние кости 79 годом нашей эры - злополучным годом, когда гора Везувий задушила Помпеи под покровом пепла и лавы.

К западу от разрушенного города находится менее известный, но более богатый город Геркуланум, где были обнаружены недавно раскопанные кости. Считается, что останки принадлежат мужчине от 40 до 45 лет, пострадавшему во время катаклизма, когда он бежал к морю.

Местоположение тела и голова, указывающая на открытую воду, позволяют предположить, что его побег был прерван, даже когда его ноги достигли берега.

Обугленная древесина, обнаруженная вокруг тела, позволяет предположить, что череп человека был раздавлен упавшей балкой крыши, прежде чем он был захвачен потоками лавы Везувия.

Франческо Сирано, директор археологического парка Геркуланума, сказал: «Последние моменты здесь были мгновенными, но ужасными. Был час ночи, когда пирокластическая волна, вызванная вулканом, впервые достигла города с температурой от 300C до 400C, или даже, согласно некоторым исследованиям, от 500C до 700C. Раскаленное добела облако, которое неслось к морю со скоростью 100 км / ч (60 миль в час), оно было настолько плотным, что в нем не было кислорода».

За считанные минуты катаклизм охватил верхнюю часть Геркуланума, без разбора погибли люди и животные.

По словам археологов, кости мужчины были окрашены в красный цвет от крови в поистине леденящем кровь повороте событий.

Везувий высотой 4200 футов извергся летом или осенью 79 года нашей эры, уничтожив римские города Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и Стабию.

Извержение широко считается одним из самых смертоносных и самых известных извержений в истории Европы, и, по оценкам, унесло жизни более 1000 человек.

Дарио Франческини, министр культуры Италии, сказал: «Сенсационное открытие останков беглеца на археологическом участке Геркуланума - отличная новость, прежде всего потому, что находка связана с возобновлением на этом месте спустя почти 30 лет работ, научные раскопки, проводимые техническим персоналом министерства».

Скелет был найден в том же месте, где около 300 человек искали убежища от извержения в надежде, что их спасет Плиний Старший.

Археологи предположили, что он мог быть офицером в свите Плиния, который помогал с эвакуацией беженцев.

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