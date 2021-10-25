Пограничники устроили итальянскую забастовку? 2 25.10.2021, 14:19

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иллюстрационное фото

На границе Беларуси и Евросоюза выросли очереди из фур.

Количество фур, которые ожидают выезда из Беларуси в Евросоюз, увеличилось в понедельник — на границах скопилось свыше 2170 грузовиков, следует из данных Госпогранкомитета, передает euroradio.fm.

На белорусско-литовском направлении в пункте пропуска "Видзы" прохождения таможни ожидает более 150 фур, в "Котловке" — свыше 170, "Каменном Логе" — более 340, "Бенякони" — 210, в "Привалке" — свыше 250 фур.

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска "Григоровщина" выезда ожидает свыше 200 машин, в "Урбаны" — более 260 фур.

На границе с Польшей в "Брузгах" стоит более 180 большегрузов, "Берестовице" — 210, "Козловичах" — свыше 200 грузовиков.

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