Торговля придумала, как обходить «заморозку» цен 2 25.10.2021, 14:25

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Уловки от торговых сетей.

Специалисты Госконтроля рассказывают, что заметили, как некоторые организации обходят ограничения по повышению цен.

«Субъекты хозяйствования пытаются обойти требования законодательства посредством установления более высоких цен на якобы новые виды изделий. Так, добавление к наименованию продукции одного слова повлекло разницу отпускной цены тушки цыпленка-бройлера до 15 процентных пунктов», — уточняют в ведомстве.

Также отметим, что многие торговые сети «играют» с массой привычных товаров.

Напомним, с 24 февраля (и до конца месяца) на социально значимые товары запрещали повышать цены. С 1 марта рост мог происходить не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок возможно по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

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