Путин, Лукашенко и Токаев еще до объявления результатов поздравили Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана 7 25.10.2021, 14:35

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фото: AP

Выборы прошли накануне, 24 октября.

Правитель РФ Путин, белорусский узурпатор Лукашенко и казахский правитель Касым-Жомарт Токаев еще до объявления официальных результатов поздравили Шавката Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана, передает «Настоящее время».

Выборы прошли накануне, 24 октября. Центральная избирательная комиссия Узбекистана признала их состоявшимися, но официальные результаты на тот момент еще не объявляла.

Телеканал Euronews утром сообщил, что Мирзиёев набрал 90% голосов. В ЦИКе это опровергли, уточнив, что официальные результаты голосования будут объявлены только во второй половине дня, а окончательные итоги голосования станут известны до конца октября.

Кремль сообщил, что Путин направил Мирзиёеву поздравления. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах главы государства", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Лукашенко также позвонил Мирзиёеву и поздравил его "с убедительной победой на выборах". Лукашенко пожелал ему "успехов в реализации намеченных планов".

"Тепло поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Республики Узбекистан" и президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "уверенная победа" узбекского лидера на выборах "вновь продемонстрировала твердую всенародную поддержку его стратегического курса".

24 октября в Узбекистане прошли выборы президента страны. Глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев заявил, что они прошли в соответствии с законодательством и демократическими принципами, никаких нарушений не было выявлено.

Тем не менее многочисленные политические аналитики, журналисты и правозащитники рассказывали, что выборы в Узбекистане нельзя назвать конкурентными: к ним не были допущены представители оппозиции, а действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву противостояли представители других провластных партий.

Независимые издания сообщают, что людей агитировали идти на выборы не только в бюджетных учреждениях, но и в мечетях во время пятничных проповедей. Журналисты Радио Озодлик также рассказали, что на некоторых участках некоторые люди пытались проголосовать с несколькими паспортами.

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