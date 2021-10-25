Минчане задолжали за услуги ЖКХ больше 9 миллионов рублей 1 25.10.2021, 15:01

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Некоторые из тех, кто живет в арендном жилье, не платит за ЖКУ больше 6 месяцев.

Долги минчан за потребленные жилищно-коммунальные услуги на начало октября составляют 9,4 миллиона рублей, сообщили zerkalo.io в Мингорисполкоме. Для сравнения: в ноябре прошлого года задолженность была на уровне 8,9 миллиона рублей.

На 1 октября в Минске насчитывалось около 59 тысяч неплательщиков за ЖКУ. Общая сумма задолженности по оплате — 9,4 миллиона рублей, сообщил директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Максим Бардович.

По его словам, некоторые из тех, кто живет в арендном жилье, не платит за ЖКУ больше 6 месяцев. «По таким (плательщикам. — Прим. ред.) ведется администрациями района процесс по выселению из арендного жилья», — уточнил Максим Бардович.

У белорусов либо нет денег, либо они не платят в знак протеста. И то, и другое удар по хунте.

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