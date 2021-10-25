Археологи нашли в Ираке древний винзавод

Археологи нашли в Ираке древний винзавод3
- 25.10.2021, 15:07
Он относится к временам древней Ассирии.
Иракские археологи представили открытие большого винного завода времен Ассирии — 2700 лет назад, а также рельефа с потрясающими монументальными наскальными рисунками, пишет «Новое время».
Неглубокая гравюра на камне, которая указывала на то, что правитель молился богам, была вырезана в стене оросительного канала длиной около 9 км в округе Фаида, в северном Ираке.
Скульптура (5 метров в ширину, 2 метра в высоту) восходит к временам правления Саргона II (721−705 до н.э.) и его сына Сеннахериба.
«В Ираке есть и другие места, особенно Курдистан, где есть наскальные рельефы, но нет другого места столь же большого и монументального. Сцена представляет ассирийского царя, молящегося перед ассирийскими богами», — сказал итальянский археолог Даниэле Моранди Бонакосси.
Ирригационный канал был вырезан в известняке для подачи воды с холмов на поля фермеров и вырезан, чтобы напомнить о короле, который приказал его построить. «Это была не только религиозная сцена молитвы, но и политическая сцена, своего рода реклама», — добавил Моранди Бонакосси.
В Кинисе, также в округе Фаида, команда обнаружила огромный каменный бассейн, вырезанный в белых камнях, который использовался для коммерческого виноделия во время правления Сеннахериба в конце 8 или начале 7 веков до нашей эры.
«Это был своего рода промышленный винный завод. Мы нашли 14 приспособлений, используемых для отжима винограда, извлечения сока и переработки его в вино», — сказал Моранди Бонакосси, профессор ближневосточной археологии Университета Удине в Италии, добавив, что это было первое подобное открытие в Ираке.