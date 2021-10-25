Bloomberg: В России произошел мощный выброс метана, который был виден из космоса 6 25.10.2021, 15:21

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иллюстрационное фото: Richard Webb / Creative Commons Licence

Уровень выбросов из газопровода составил 164 тонны метана в час.

Ремонтные работы на газопроводе «Газпрома» в Нижегородской области 5 октября привели к мощному выбросу парниковых газов, приводит статью Bloomberg «Новая газета».

Высокую концентрацию метана обнаружила компания Kayrros SAS рядом с компрессорной станцией в Нижегородской области.

«Газпром» сообщил, что 5 октября в этом районе проводились работы по устранению дефектов, обнаруженных на трубопроводе, во время которых была сброшена часть газа.

По данным Kayrros SAS, уровень выбросов из газопровода составил 164 тонны метана в час.

A big #methane plume was spotted from space the same day @GazpromEN made repairs and had a release on a natural gas pipeline. My latest for @climate using satellite data analyzed by @Kayrros #ghg #ClimateCrisis https://t.co/bR1yEIVZ3w — Aaron Clark (@aaronaclark1) October 25, 2021

Этот газ более чем в 80 раз сильнее влияет на глобальное потепление в краткосрочной перспективе, чем углекислый газ.

Под подсчетам Bloomberg, если бы выброс метана на газопроводе продолжался час, то он оказал бы столько же воздействия на климат, как 8 000 автомобилей в Великобритании за целый год.

В «Газпроме» заявили, что выброс газа был совершен в соответствии с установленными стандартами, а большую его часть закачали в действующую часть газопровода. «Небольшая часть газа, которую было технически невозможно хранить, была сброшена», — отметили в компании.

Выброс 5 октября стал пятым по значимости среди выявленных в этом году в российском нефтегазовом секторе.

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