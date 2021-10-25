В Судане очередной переворот: как это отразится на режиме Лукашенко? 1 25.10.2021, 15:53

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Фото: AP

Немалую часть из закрытого экспорта в Судан составляет оружие.

В Судане второй раз за два года произошёл военный переворот. На этот раз военные арестовали членов переходного правительства, которое было сформировано после военного переворота в 2019 году. Задержан премьер-министр Судана Абдалла Хамдук.

Всего месяц назад уже бывшие власти Судана заявили, что предотвратили попытку госпереворота “сторонниками свергнутого более двух лет назад президента Омара аль-Башира”.

Дело в том, что с августа 2019 года Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация, которая пришла к власти свергнув бывшего президента страны Омара аль-Башира, давнего друга Лукашенко.

Еврорадио решило посмотреть, повлияет ли как-то очередной переворот на белорусские интересы в Судане.

Экспорт

Официально Беларусь поставляет в Судан сельскохозяйственную и автомобильную технику. При этом экспорт периодически рос “взрывными” темпами.

Так, если в 2006 году всего было экспортировано в Судан продуктов на 2,5 миллиона долларов, то уже к 2008 году эта сумма достигла почти 37 миллионов. А в 2013-м и вовсе поставила рекорд за всю доступную историю торговых отношений двух стран — 70 миллионов долларов. Если смотреть публикуемые позиции, то постоянные поставки туда охватывали лишь трактора, остальные позиции эпизодические.

Однако большая часть экспорта проходит по “закрытым позициям”, к которым относятся драгоценные металлы, табак, авиационная техника и вооружение. Так, в 2013 году в Судан было поставлено продукции по закрытым позициям на 50 миллионов долларов.

Но с 2017 года экспорт стал резко падать, и лишь единожды в 2019 году достиг почти 27 миллионов, из которых 21 миллион был по закрытым позициям. Тогда же в Судане произошёл военный переворот, глава страны Омар аль-Башир был арестован. С тех пор экспорт пошёл на убыль, достигнув в 2020 году лишь 9,5 миллиона, из которых по закрытым позициям было лишь на 250 тысяч долларов.

Оружие для старого друга

Можно смело утверждать, что немалую часть из закрытого экспорта в Судан составляет оружие. Беларусь и Судан имеют огромный опыт в совместном военно-техническом сотрудничестве.

С 1996 года Беларусь поставляет в Судан значительные объёмы вооружений несмотря на международные санкции. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), только в период с 2013 по 2015 год белорусские поставки оружия в Судан составили около 113 млн долларов.

В 2015 году в Судане была зарегистрирована совместная судано-белорусская компания S&B Aviation company Ltd, которая специализируется на техническом обслуживании, ремонте и модернизации самолётов и вертолётов, обучении и подготовке лётных экипажей и инженеров.

Золотодобыча

Тема добычи белорусскими компаниями золота в Судане затрагивалась во время визита Омара аль-Башира в Минск в 2018 году. Тогда стало известно, что добычей будет заниматься компания Sohra Mining белорусского бизнесмена Александра Зайцева.

“С целью улучшения взаимных расчётов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота”, — заявил Лукашенко на встрече с Омаром аль-Баширом.

Как и в случае с Зимбабве, здесь разрешения на добычу “пробивались” на самом высшем уровне. Так, в начале 2017 года Sohra Mining разведала один из предоставленных участков для добычи золота, но он оказался бесперспективным.

В 2018 году стало известно, что компании выделили ещё один участок, который начали исследовать белорусские специалисты. Шли переговоры об исследовании ещё одного участка ближе к Нилу.

Однако переворот в 2019 году, вероятно, поставил крест на золотодобыче в Судане. С тех пор никакой информации о проекте не появлялось.

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