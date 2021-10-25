Беларусь окутают туманы 2 25.10.2021, 16:01

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иллюстрационное фото

Спасатели дали несколько рекомендаций.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие вторник-четверг (ночью и утром) на территории страны сгустится туман, пишет naviny.online.

Спасатели просят в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

Автомобилистам рекомендуется:

- при движении в тумане на авто следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

- увеличить обычную дистанцию, снизить скорость;

- избегать внезапных торможений.

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