Цена нефти WTI достигла максимума за семь лет 25.10.2021, 16:05

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Росту цены способствовало ограниченное предложение сырья на рынке.

Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже превысила $85 за баррель. По состоянию на 15:29 по Минску декабрьские фьючерсы на WTI росли на 1,52% — до $85,06 за баррель. Cтоимость техасской марки поднялась выше отметки $85 за баррель впервые с октября 2014 года, пишет РБК.

Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 1% и торгуется на уровне $85,61 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Росту цены способствовало ограниченное предложение сырья на рынке и рост спроса на топливо благодаря восстановлению мировой экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса.

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