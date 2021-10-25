Белорусский рабочий: Момент настал 25.10.2021, 16:09

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Фото: ТАСС

1 ноября каждый может стать героем.

Сайт Charter97.org публикует письмо рабочего:

- Свершилось! Дата забастовки объявлена. Узнал об этом вернувшись с обеда, где в курилке уже во всю шли обсуждения, кто и как будет действовать. Это наш шанс изменить ситуацию в нашей стране. Радость от запала в глазах коллег сложно передать словами.

У Лукашенко нет никаких шансов выдержать натиск рабочих, ведь мы просто останемся дома! Здесь ни нарушений закона, ни открытого протеста, а воля рабочих против которой не попрешь. Безусловно, это огромный шанс для каждого стать героем.

За эту неделю нужно успеть закупиться, пока все нужное не разобрали. Останемся дома и выждем пока крысиный король побежит, а чиновники будут молить нас вернутся на рабочие места. Только вот условия диктовать будем уже мы.

Стачке быть!

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