Адвокат: Саакашвили потребовалось вмешательство реаниматологов 2 25.10.2021, 16:23

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Экс-президент Грузии продолжает голодовку 25-й день.

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили потребовалось вмешательство реаниматологов, сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

«Потребовалась вмешательство реаниматологов, вследствие чего показатель стабилизировался», — сказал он журналистам, пишет nv.ua.

По его словам, один из жизненных показателей политика упал до критического уровня.

«Это подтверждается выводом консилиума о том, что сейчас экс-президент входит в фазу голодовки, при которой в любой момент времени ожидается резкое ухудшения состояние здоровья, по причине чего возникает необходимость незамедлительного оказания медицинских услуг», — резюмировал Садзаглишвили.

Саакашвили продолжает голодовку 25-й день. Адвокаты и врач политика заявили, что его состояние ухудшилось, ему сделали переливание крови. Саакашвили отказывается лечиться в тюремной клинике.

Грузинские власти считают, что бывший президент симулирует голодовку.

Возвращение и заключение Саакашвили

Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал сторонников выйти на митинг. Вечером того же дня Саакашвили был задержан в Тбилиси.

В прокуратуре Грузии заявили, что экс-президент приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в тюрьму города Рустави во исполнение решения суда. Кроме того, против него открыто новое дело за незаконное пересечение границы. Попав за решетку, Саакашвили объявил голодовку.

Официальный Киев заявляет, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.

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