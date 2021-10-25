Торговая сеть в Великобритании решила бесплатно раздавать продукты за день до просрочки 3 25.10.2021, 16:27

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В акции будут участвовать охлажденные и свежие продукты, пирожные, хлеб.

Торговая сеть Iceland в Великобритании нашла способ сократить пищевые отходы. Продукты питания в последний день их годности будут доставаться покупателям бесплатно. Но такое правило будет действовать для тех, кто делает покупки в интернете, а не в обычных магазинах.

Сначала инициативу «Бесплатно в последний день жизни» опробовали в 40 магазинах, потом решили развернуть ее по всей Великобритании, пишет The Independent (перевод — onliner.by).

В этой акции будут участвовать охлажденные и свежие продукты, пирожные, хлеб. Таким образом сеть рассчитывает раздавать 1,3 млн бесплатных продуктов в год.

Раньше в сети Iceland придерживались политики, что срок годности продуктов питания должен составлять по крайней мере два дня после продажи.

Теперь, если онлайн-клиент заказывает товар, у которого до истечения срока годности остается день или меньше, его предупредят об акции и стоимость товара вычтут из общего чека.

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