В Беларуси зафиксировали новый штамм коронавируса 25.10.2021, 17:02

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Что о нем известно?

На выходных заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко сообщил, что в Беларуси зарегистрирован новый штамм коронавируса — «Дельта-лайт». Причем, как оказалось, в стране его обнаружили еще в сентябре. На днях об обнаружении нового штамма также сообщили в соседней России. Zerkalo.io собралo всю информацию, которая сейчас известна о «Дельта-лайт», чтобы понять, насколько сильно он отличается от предшественников и как от него защититься.

Откуда взялся новый штамм?

Для начала отметим, что «Дельта-лайт» — это не совсем новый штамм, а одно из ответвлений линии «Дельта», что и следует из его названия. Официально вариант называется AY.4.2. Отметим также, что название не должно вводить в заблуждение: слово «лайт» не означает, что вызванная вирусом болезнь COVID-19 проходит в более легкой форме. В западных источниках вариант чаще называют «Дельта-плюс».

Активнее всего AY.4.2 распространяется в Великобритании (вероятнее всего, там он и появился), сейчас около 6% новых случаев коронавируса в стране приходятся на этот вариант. При этом Великобритания страна по абсолютному количеству новых случаев сейчас находится на втором месте в мире, уступая лишь США — за прошедшие 28 дней таких случаев выявлено более миллиона (всего в стране живет около 67 млн человек).

По словам директора Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, новый вариант, похоже, в основном ограничен Великобританией и «остается исключительно редким где-либо еще». Правда, сообщения об обнаружении штамма за границами страны становятся все более частыми. Кроме Беларуси и России, о случаях заявляли США, а совсем недавно и Израиль — причем туда вирус попал в организме ребенка, вернувшегося из Молдовы. Поэтому AY.4.2 уже вряд ли можно считать локальным вариантом.

В чем особенности AY.4.2?

Пока что говорить о чем-то со стопроцентной уверенностью не получается — штамм новый и пока находится в стадии исследований. Все тот же профессор Баллу предполагал, что его заразность может отличаться от обычного дельта-штамма в большую сторону на 10%, однако прямых доказательств этому пока нет. AY.4.2 отличается от классической «Дельты» двумя мутациями в его спайк-белке, называемых Y145H и A222V. Ни одна из них не находится в домене связывания рецепторов, который вирус использует для проникновения в человеческую клетку, — соответственно, «Дельта-лайт» вряд ли заметно отличается в этом плане от своего «родителя».

С другой стороны, «Дельта» сама по себе очень заразна. Так, альфа-штамм был на 50% более заразным, чем исходный коронавирус, а «Дельта» — еще на 64% более заразна, чем «Альфа».

Пока что прямой связи между «Дельта-лайт» и всплеском заболеваемости в Великобритании не найдено — даже на 10% большая заразность привела бы при нынешнем распространении штамма к росту числа новых случаев всего на 1% в течение каждых пяти дней. В Соединенном Королевстве же этот показатель гораздо выше.

Коллега Баллу по Университетскому колледжу Лондона, профессор Кристина Пейджл, также заявила, что пока нет оснований связывать рост заболеваемости с распространением нового варианта штамма «Дельта».

«Мы не знаем, действительно ли этот штамм немного более заразный, чем другие подвиды „Дельты“, или он просто попал на „мероприятия-суперраспространители“ (имеются в виду массовые мероприятия вроде концертов, фестивалей, спортивных событий или конференций, — Прим.), которые помогли ему заразить так много людей. Нет причин думать, что он более устойчив к иммунитету или что он вообще не опасен. Это что-то, за чем нужно следить, но не паниковать» — написала она.

Еще один британский профессор, специалист по инфекционным заболеваниям и иммунологии в Университетском колледже Лондона, Равиндра Гупта, связал возможный рост заболеваемости в Англии с большим числом невакцинированных школьников. Он также заметил, что развертывание программы бустерных прививок (так называемая третья доза) в стране происходит медленно, а доля людей, которые носят маски в публичных местах, низка.

Как защититься от «Дельта-лайт»?

Так же, как и от штамма «Дельта», подвидом которого является AY.4.2 — ношением масок и прививками. Важно помнить, что «Дельта» гораздо более опасна, чем предыдущие варианты, поэтому она может заражать даже вакцинированных людей и затем передаваться другим.

Исследование Равиндры Гупты и его коллег, опубликованное в журнале Nature, показало, что дельта-штамм в шесть раз менее чувствителен к антителам человека, переболевшего коронавирусом, и в восемь раз менее чувствителен к иммунитету, сформированному после вакцинации. Из-за этого вирус может не погибать на слизистых оболочках вакцинированного человека и таким образом продолжать распространение, даже не заражая носителя. Также дельта-штамм отличается более высокой скоростью репликации — то есть, создания новых копий вируса за более короткий срок.

«Высокая скорость репликации вируса означает, что вакцинированный человек становится носителем инфекции и может ее распространить, — поясняет Равиндра Гупта. — Поэтому ношение масок является важным компонентом смягчения последствий».

При этом сами вакцины остаются действенным способом борьбы с COVID-19. Доктор Лен Хоровиц, пульмонолог нью-йоркской больницы «Ленокс-Хилл», считает, что вызванная «Дельта-лайт» болезнь вряд ли может иметь большую устойчивость к иммунитету, сформированному вакцинами.

«Однозначно можно сказать, что вирусу нужна гораздо больная вариативность, гораздо большее число мутаций, прежде чем он начнет обходить иммунитет, — говорит специалист. — Поэтому [потенциальное снижение эффективности вакцин] точно не причина для переживаний».

В то же время заразность штамма может привести к росту числа новых случаев болезни, что будет угрожать людям с серьезными сопутствующими заболеваниями.

«Чем больше случаев, тем больше шанс осложнений, тем больше случаев госпитализации, — говорит Хоровиц. — Однако, повторюсь, вакцины защищают от госпитализации и гибели».

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