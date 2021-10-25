Microsoft: Российские хакеры развернули крупномасштабную атаку на компьютерные системы США 25.10.2021, 17:36

Американская компания сообщила, что волну атак совершила российская группа Nobelium.

Компания Microsoft сообщила в своем блоге, что российское агентство, стоявшее за крупномасштабной кибератакой на фирму SolarWinds, имевшей место в прошлом году, сегодня осуществляет целую волну атак на компьютерные системы США и что эти действия направлены на сотни компаний и организаций, передает «Голос Америки».

24 октября компания Microsoft заявила, что последняя волна атак, совершаемых российской группой Nobelium, нацелена на «торговых посредников и других поставщиков технологических услуг» облачных сервисов. По словам компании, эти атаки – часть более широкой кампании, начавшейся минувшим летом. Microsoft также сообщает, что в период с 1 июля по 19 октября она уведомила 609 клиентов о том, что они подверглись атаке. Как сообщила Microsoft изданию New York Times, лишь небольшой процент подобных попыток оказался успешным.

Официальные лица США подтвердили New York Times, что волна хакерских атак, о которой идет речь, происходит в настоящее время; высокопоставленный сотрудник администрации, говоривший на условиях анонимности, назвал ее «несложными, обычными операциями, которые можно было бы предотвратить, если бы поставщики облачных услуг внедрили базовые методы кибербезопасности».

По его словам, которые приводит компания Microsoft, указанные действия – «еще одно свидетельство того, что Россия стремится получить долгосрочный систематический доступ к различным точкам технологической цепочки поставок и создать механизм для отслеживания – сегодня или в будущем – целей, представляющих интерес для правительства России».

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