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EPAM открывает новый офис в Украине

  • 25.10.2021, 18:07
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EPAM открывает новый офис в Украине

Компания открывает офис в Запорожье.

EPAM открывает офис в украинском городе Запорожье, сообщает dev.ua. С компанией уже сотрудничает более 40 специалистов оттуда.

Пока сотрудники работают на базе коворкинга, следующим шагом будет запуск полноценного офиса. В EPAM добавляют, что оценивают регион примерно в тысячу потенциальных сотрудников.

Украинский офис EPAM активно расширяется. За последние время открылись офисы в Одессе и Черновцах. В планах — открыть офис в Хмельницком.

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