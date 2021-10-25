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Ночные заморозки прогнозируют в Беларуси 26 октября

  • 25.10.2021, 18:09
  • 2,882
Ночные заморозки прогнозируют в Беларуси 26 октября

Будет без осадков.

Ночные заморозки и без осадков прогнозируют в Беларуси 26 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем будет 7-13 градусов тепла.

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