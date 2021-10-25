Начальник ГАИ Корзюк назначен заместителем министра внутренних дел 13 25.10.2021, 18:52

8,350

Дмитрий Корзюк

Предыдущий замминистра МВД стал министром юстиции.

Дмитрий Корзюк назначен заместителем министра внутренних дел.

Соответствующий указ подписал 25 октября нелегитимный Лукашенко. До назначения на новую должность Дмитрий Корзюк был начальником ГАИ Беларуси.

Напомним, предыдущий замминистра МВД Сергей Хоменко стал министром юстиции.

Дмитрий Михайлович Корзюк родился в Минске. В органах внутренних дел с 1993 года. После службы в армии в сентябре 1993 года был принят на службу инспектором ДПС. Служил командиром взвода, командиром отдельной роты ДПС, начальником отдела ДПС и профилактики УГАИ ГУВД Мингорисполкома. В январе 2008 года возглавил ГАИ Минска, а в мае 2016 года — ГАИ Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».