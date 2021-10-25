закрыть
25 октября 2021, понедельник, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Начальник ГАИ Корзюк назначен заместителем министра внутренних дел

13
  • 25.10.2021, 18:52
  • 8,350
Начальник ГАИ Корзюк назначен заместителем министра внутренних дел
Дмитрий Корзюк

Предыдущий замминистра МВД стал министром юстиции.

Дмитрий Корзюк назначен заместителем министра внутренних дел.

Соответствующий указ подписал 25 октября нелегитимный Лукашенко. До назначения на новую должность Дмитрий Корзюк был начальником ГАИ Беларуси.

Напомним, предыдущий замминистра МВД Сергей Хоменко стал министром юстиции.

Дмитрий Михайлович Корзюк родился в Минске. В органах внутренних дел с 1993 года. После службы в армии в сентябре 1993 года был принят на службу инспектором ДПС. Служил командиром взвода, командиром отдельной роты ДПС, начальником отдела ДПС и профилактики УГАИ ГУВД Мингорисполкома. В январе 2008 года возглавил ГАИ Минска, а в мае 2016 года — ГАИ Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел