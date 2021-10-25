Сопредседатель немецких «зеленых»: Надо усилить санкции против Лукашенко
- 25.10.2021, 19:14
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Белорусский узурпатор использует людей для ведения гибридной войны.
По мнению одного из лидеров немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберта Хабека, необходимо распределять прибывающих с территории Беларуси нелегальных мигрантов по всей территории Евросоюза, передает naviny.online.
Политик считает, что объединенная Европа должна поддержать в урегулировании данного кризиса правительство Польши несмотря на то, что Варшава до сих пор отказывалась принимать въезжающих со стороны Беларуси беженцев.
Как заявил политик в интервью Frankfurter Sonntagszeitung, Запад должен ужесточить санкции в отношении режима Лукашенко, которого ЕС обвиняет в «гибридной войне» с использованием мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана.
«Лукашенко использует людей для ведения гибридной войны», — указал он далее. Хабек считает, что целью Минска является принуждение ЕС к смягчению санкций, но европейцам «не следует поддаваться на подобный шантаж».
В частности, необходимо принять меры для запрета авиарейсов в Минск, на которых в Беларусь прибывают мигранты из ближневосточных стран, отметил представитель «зеленых».
Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.