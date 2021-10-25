СМИ: Задержан сын руководителя Витебской области Шерстнева

СМИ: Задержан сын руководителя Витебской области Шерстнева8
- 25.10.2021, 19:33
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По слухам, внимание силовиков привлек заработок мужчины.
Владимира Шерстнева задержали несколько недель назад. Об этом «Нашей Ниве» рассказали два не связанных между собой источника. Шерстнев-младший работал менеджером государственного «Торгового дома «Витебск», который занимается оптовой торговлей продуктами питания. В чем причина задержания, пока неизвестно. Но ходят слухи, что внимание силовиков привлекла слишком большая зарплата сына чиновника.
В социальных сетях Владимир Шерстнев не появляется с 7 октября. На работе говорят, что он «в отпуске», но дату выхода с него назвать не могут. Жена Шерстнева-младшего отказалась говорить с журналистами.
В чем же причина задержания Владимира Шерстнева? Официальных заявлений от силовиков по этому поводу нет.
Но, как пояснили «Нашей Ниве» знакомые с ситуацией работники мясомолпрома Витебска, Шерстнев-младший привлек внимание органов тем, что на государственной работе в «Торговом доме «Витебск» получал огромную зарплату, которая измерялась десятками тысяч рублей в месяц.
По слухам, задержали его якобы минские, а не витебские силовики — вероятно, КГБ.
Владимиру Шерстневу 35 лет, он женат. Губернатор Витебской области Николай Шерстнев возглавляет область с 2014 года, в 2017-м похоронил жену, Владимир — его единственный сын.