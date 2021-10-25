СМИ: Задержан сын руководителя Витебской области Шерстнева 8 25.10.2021, 19:33

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Владимир Шерстнев. Фото из социальных сетей, 2014 год

По слухам, внимание силовиков привлек заработок мужчины.

Владимира Шерстнева задержали несколько недель назад. Об этом «Нашей Ниве» рассказали два не связанных между собой источника. Шерстнев-младший работал менеджером государственного «Торгового дома «Витебск», который занимается оптовой торговлей продуктами питания. В чем причина задержания, пока неизвестно. Но ходят слухи, что внимание силовиков привлекла слишком большая зарплата сына чиновника.

В социальных сетях Владимир Шерстнев не появляется с 7 октября. На работе говорят, что он «в отпуске», но дату выхода с него назвать не могут. Жена Шерстнева-младшего отказалась говорить с журналистами.

В чем же причина задержания Владимира Шерстнева? Официальных заявлений от силовиков по этому поводу нет.

Но, как пояснили «Нашей Ниве» знакомые с ситуацией работники мясомолпрома Витебска, Шерстнев-младший привлек внимание органов тем, что на государственной работе в «Торговом доме «Витебск» получал огромную зарплату, которая измерялась десятками тысяч рублей в месяц.

По слухам, задержали его якобы минские, а не витебские силовики — вероятно, КГБ.

Владимиру Шерстневу 35 лет, он женат. Губернатор Витебской области Николай Шерстнев возглавляет область с 2014 года, в 2017-м похоронил жену, Владимир — его единственный сын.

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