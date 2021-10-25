В воздушном транспорте зарплата упала до размера зарплаты парикмахера

В воздушном транспорте зарплата упала до размера зарплаты парикмахера4
- 25.10.2021, 19:43
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Второй месяц подряд в стране падает зарплата. В сентябре средняя номинальная зарплата стала меньше на 21 рубль. В августе она снизилась на 8,5 рубля, передает nashaniva.com.
Заметно упала зарплата в строительстве — на 76 рубля в сентябре по сравнению с августом.
Но самым серьезным было падение зарплаты в деятельности воздушного транспорта — на 642 рубля (зарплата в сентябре составила 3186 рублей), а также в деятельности пассажирского воздушного транспорта — на 727 рублей (составила 3274 рубля).
Падение зарплаты в воздушном транспорте можно сравнить с месячной зарплатой в парикмахерских и салонах красоты. Их средняя номинальная зарплата в сентябре была 686,5 рубля.
Размер зарплаты в области воздушного транспорта, по-видимому, отражает состояние отрасли после принудительной посадки в Минске 23 мая 2021 года самолета Ryаnair с Романом Протасевичем на борту. С 5 июня 2021 года ЕС запретил всем государственным белорусским авиакомпаниям полеты над территорией Евросоюза.
Зато выросли зарплаты в лесоводстве и лесозаготовках — почти на 100 рублей, в рыболовстве и рыбоводстве — на 141 рубль, производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги выросло аж на 235 рублей.