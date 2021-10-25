В Крыму из-за роста смертности от COVID-19 переполнены морги 25.10.2021, 19:57

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«Власти» оккупированного Крыма вынуждены закупать модульные холодильники для хранения тел.

В аннексированном Россией Крыму из-за роста смертности от вирусной пневмонии COVID-19 переполнены морги. Для хранения тел скончавшихся людей "в более или менее надлежащем состоянии" местные власти вынуждены закупать модульные холодильники и разгружать тем самым морги, заявил на брифинге по ситуации с коронавирусом врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский, которого в понедельник, 25 октября, цитирует газета "Коммерсант".

Скорупский сообщил, что от жителей Симферополя поступали жалобы на выдачу тел в плохом состоянии. "Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические", - указал далее чиновник.

Между тем "глава" Крыма Сергей Аксенов распорядился увеличить число пунктов вакцинации и экипажей скорой помощи на полуострове. "Главный вопрос сегодня - организовать работу так, чтобы не было очередей категорически сегодня на вакцинацию, добавить любое необходимое количество постов, чтобы вакцинация прошла в спокойном режиме", - говорится в его заявлении, распространенном в Telegram.

Аксенов также указал на рост обращений граждан за скорой медицинской помощью. "Понимаем, что не справляются, у нас в стрессе находится сегодня медицина из-за количества вызовов", - заявил он.

С 3 октября в Крыму ежедневно фиксируют максимальные показатели зараженных коронавирусом с начала пандемии. За последние 24 часа там выявили 655 новых инфицированных. С 30 октября по 7 ноября в Крыму объявлены нерабочие дни. С 25 октября гости отелей и санаториев, посетителей кинотеатров, торговых центров и ресторанов обязаны предъявлять QR-код.

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